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  4. Как оценили игру Коваленко? Эмполи на 90+4-й упустил ничью с командой топ-4
Чемпионат Италии
Эмполи
15.03.2024 21:45 – FT 0 : 1
Болонья
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Италия
16 марта 2024, 00:16 | Обновлено 16 марта 2024, 00:18
134
0

Как оценили игру Коваленко? Эмполи на 90+4-й упустил ничью с командой топ-4

«Болонья» обыграла «синих» со счетом 1:0, Виктор вышел на поле на 66-й минуте

16 марта 2024, 00:16 | Обновлено 16 марта 2024, 00:18
134
0
Как оценили игру Коваленко? Эмполи на 90+4-й упустил ничью с командой топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта завершился матч 29-го тура Серии А между командами «Эмполи» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Джованни Фаббиан.

Украинский футболист Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных и вышел на 66-й вместо Шимона Журковски.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.8 баллов.

«Эмполи» сейчас занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 25 очков. «Болонья» идет на 4-й позиции с 54 пунктами.

Серия А. 29-й тур. 15 марта

Эмполи – Болонья – 0:1

Гол: Фаббиан, 90+4

Оценки WhoScored за матч Эмполи – Болонья – 0:1

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Виктор Коваленко оценки WhoScored Эмполи Болонья Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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