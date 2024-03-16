Как оценили игру Коваленко? Эмполи на 90+4-й упустил ничью с командой топ-4
«Болонья» обыграла «синих» со счетом 1:0, Виктор вышел на поле на 66-й минуте
15 марта завершился матч 29-го тура Серии А между командами «Эмполи» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 90+4-й минуте забил Джованни Фаббиан.
Украинский футболист Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных и вышел на 66-й вместо Шимона Журковски.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.8 баллов.
«Эмполи» сейчас занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 25 очков. «Болонья» идет на 4-й позиции с 54 пунктами.
Серия А. 29-й тур. 15 марта
Эмполи – Болонья – 0:1
Гол: Фаббиан, 90+4
Оценки WhoScored за матч Эмполи – Болонья – 0:1
𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄#EmpoliBologna 0-1 pic.twitter.com/Augq8Er6jY— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) March 15, 2024
VINCIAMO NOOOOOIIII ❤️💙#EmpoliBologna#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/uz6mDrbZT3— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) March 15, 2024
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