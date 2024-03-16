Как оценили игру Коваленко? Эмполи на 90+4-й упустил ничью с командой топ-4

15 марта завершился матч 29-го тура Серии А между командами «Эмполи» и «Болонья». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Джованни Фаббиан.

Украинский футболист Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных и вышел на 66-й вместо Шимона Журковски.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.8 баллов.

«Эмполи» сейчас занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии. У команды 25 очков. «Болонья» идет на 4-й позиции с 54 пунктами.

Серия А. 29-й тур. 15 марта

Эмполи – Болонья – 0:1

Гол: Фаббиан, 90+4

Оценки WhoScored за матч Эмполи – Болонья – 0:1