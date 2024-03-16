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  4. Богдан СЛЮБИК: «Удивлен, что нам так удался первый тайм»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 17:59 | Обновлено 16 марта 2024, 18:10
186
0

Богдан СЛЮБИК: «Удивлен, что нам так удался первый тайм»

Защитник «Руха» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

16 марта 2024, 17:59 | Обновлено 16 марта 2024, 18:10
186
0
Богдан СЛЮБИК: «Удивлен, что нам так удался первый тайм»
ФК Рух. Богдан Слюбик

Защитник львовского «Руха» Богдан Слюбик прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (4:1) в матче 21-го тура УПЛ:

«Если честно, то сам немного удивлен, что нам так удался первый тайм. «Рух» забил четыре гола еще в первой половине игры и был заряжен на победу. Все игроки демонстрировали бешеный настрой, хотели забить как можно больше голов и мы это сделали.

Я думаю, что команда полностью выполнила установку тренерского штаба. Мы хорошо играли один в один с игроками «Металлиста 1925», в частности несколько голов удалось забить именно после удачного прессинга и быстрого отбора мяча. После удаления нам стало трудно, ведь обычно игроки «Руха» действуют именно один в один, а здесь мы потеряли игрока и оказались в меньшинстве. Эта красная карточка изменила все наши планы, потому что пришлось перестраивать свою игру. Впрочем команда проявила характер и все ребята заслужили эту победу, благодарен каждому за такую самоотдачу.

Конечно, нам важно побеждать в каждом матче. Это приятно, а также позволяет увереннее чувствовать себя в турнирной таблице. Хочется продолжить добывать такой хороший результат».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух Богдан Слюбик
Источник ФК Рух Львов
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