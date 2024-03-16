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  4. Илья КВАСНИЦА: «Возможно, второй тайм Рух сыграл хуже»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 17:31 |
63
0

Илья КВАСНИЦА: «Возможно, второй тайм Рух сыграл хуже»

Вингер «Руха» прокомментировал победу над «Металлистом 1925»

16 марта 2024, 17:31 |
63
0
Илья КВАСНИЦА: «Возможно, второй тайм Рух сыграл хуже»
ФК Рух. Илья Квасница

Вингер львовского «Руха» Илья Квасница прокомментировал победу над харьковским «Металлистом 1925» (4:1) в матче 21-го тура УПЛ:

«Главное, что удалось победить. Возможно, второй тайм мы сыграли хуже, чем первую половину матча, но удаление внесло коррективы в нашу игру. Хорошо, что смогли забить четыре гола в первом тайме и спокойно довести дело до конца.

Мы много работаем на тренировках, наигрываем как позиционную атаку, так и контратаки, поэтому ничего удивительного, что сегодня «Рух» реализовал свои моменты и быстро обеспечил себе большое преимущество в счете. Относительно своего гола, то Евгений Пастух отдал хорошую передачу, я выскочил один на один и забил.

Приятно одерживать такие победы и хочется продолжать так и дальше. В УПЛ нет сейчас легких соперников, поэтому нельзя сбавлять обороты, а надо продолжать плодотворно работать».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух Илья Квасница
Источник ФК Рух Львов
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