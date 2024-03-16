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  4. Хрвое ИЛИЧ: «После матча с Шахтером мне было очень тяжело»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 17:20 |
185
0

Хрвое ИЛИЧ: «После матча с Шахтером мне было очень тяжело»

Полузащитник «Кривбасса» рассказал об эмоциях после удаления

16 марта 2024, 17:20 |
185
0
Хрвое ИЛИЧ: «После матча с Шахтером мне было очень тяжело»
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Хорватский полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич рассказал об эмоциях после удаления в игре 19-го тура УПЛ против «Шахтера» (2:5), а также поделился ожиданиями от следующего матча чемпионата против «Колоса».

– Хрвое, как «Кривбасс» настраивается на игру с «Колосом»?

– Я думаю, ты видишь сегодняшний снегопад, поэтому мы вынуждены немного изменить запланированную тренировку. Но, я думаю, что мы хорошо готовились всю эту неделю, поэтому мы настраиваемся только на победу, только на три очка.

– В предыдущем матче ты не играл из-за дисквалификации. Знаем, что ты был очень расстроен после удаления с «Шахтером». Сейчас уже отошел психологически?

– Да, после матча с «Шахтером» мне было трудно из-за красной карточки, которую я получил. В прошлой игре я не был на поле, и это было даже сложнее, просто сидеть и смотреть, как ребята отчаянно ведут борьбу, ведь нам нужна была эта победа. Тем не менее, я верил в них, потому что мы хорошая команда. Что касается дисквалификации, то сейчас мои эмоции утихли, чувствую себя лучше.

– В интервью ты говорил, что хочешь, чтобы команда после удаления тебя поддержала. Почувствовал поддержку от партнеров, читал теплые сообщения от наших болельщиков в соцсетях?

– Я получал исключительно сообщения поддержки, после этой красной карточки. Я чувствую особую поддержку со стороны команды и тренерского штаба. Ведь они, как никто, понимают, что такое случается в футболе.

– Где ты наблюдал за игрой «Кривбасса» против «Оболони»? Мы прекрасно видели твои эмоции на поле после финального свистка. Что чувствовал в тот момент?

– Конечно, я был очень счастлив этой победе. Для нас это была очень важная игра после противостояния с «Шахтером». Мы должны были идти дальше, поэтому одержать победу было крайне важно для нас. Я был с другими ребятами на трибунах. Честно говоря, я был немного взволнован после первого тайма, ведь мы не сумели забить хотя бы гол и счет был 0:0.

Потом еще и тревога началась, поэтому я просто сходил с ума, невозможно было оставаться сфокусированным. Конечно, ребятам, которые были на поле, было еще сложнее. Однако нам нужен был этот гол, поэтому я верил в ребят, в команду, и не сомневался, что он произойдет и мы победим.

– В составе на твоей позиции в прошлом матче тебя заменили Татарков и Вакулко. Как партнеры справились, на твой взгляд?

– Каждый из игроков, которые находятся здесь, настоящие профессионалы. Тренер решает, кому выходить на поле. Поэтому, Татарков и Вакулко играли очень круто, они показали, на что они способны.

– В матче первого круга «Кривбасс» одержал победу над «Колосом» с крупным счетом – 3:0. Что помнишь из той игры?

– Да, я помню, мы победили со счетом 3:0, это был хороший матч для нас. Конечно, я не помню все в подробностях, но, надеюсь, что в эту субботу мы повторим тот успех.

– Как себя чувствуешь сейчас? Готов ли к возвращению в стартовый состав в субботу?

– Да, я готов играть, я здесь ради своей команды. Поэтому, будем смотреть, что решит главный тренер. Если он выпустит меня, то я сыграю на максимум. В случае, если я останусь на скамейке запасных, также буду максимально поддерживать команду.

– У тебя есть возможность обратиться к нашим фанам...

– Я хочу поблагодарить болельщиков, за поддержку на матче против «Оболони». Надеюсь, что они придут и в эту субботу, ведь нам очень нужна поддержка. Тем более, мы играем второй раз подряд дома, поэтому должны побеждать.

Матч «Кривбасс» – «Колос» состоится 16 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Кривбасс
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