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  4. Рафаэль БАНДЕЙРА: «Украинские девушки – самые красивые в мире»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 17:13 |
434
0

Рафаэль БАНДЕЙРА: «Украинские девушки – самые красивые в мире»

Защитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Колосом»

16 марта 2024, 17:13 |
434
0
Рафаэль БАНДЕЙРА: «Украинские девушки – самые красивые в мире»
ФК Кривбасс. Рафаэль Бандейра

Португальский защитник «Кривбасса» Рафаэль Бандейра поделился ожиданиями от матча 21-го тура УПЛ против «Колоса», а также рассказал, как проходит его адаптация к жизни в Украине.

Рафаэль, какие мысли о грядущем матче с «Колосом»? Что знаешь о сопернике?

– Я еще не очень изучил все украинские команды, поэтому для меня «Колос», такой же хороший соперник, как и предыдущий, «Оболонь». Конечно, сейчас мы должны более подробно разобрать именно «Колос», только в таком случае сможем хорошо подготовиться к игре с ними и победить.

Как «Кривбасс» настраивается на «Колос»? Победа над «Оболонью» добавила команде уверенности после неудачи в игре с «Шахтером»?

– Да, конечно, мы хорошо подготовились к прошлой игре, настраивались только на победу. Что касается следующего матча с «Колосом», то наш тренировочный процесс в разгаре. Мы должны быть внимательными в этой игре, потому что они имеют неплохих исполнителей.

– В первых официальных матчах за «Кривбасс» ты выглядишь уверенно. Уже даже успел отметиться результативной передачей. Уже чувствуешь себя в новой команде своим?

– Да, я очень комфортно чувствую себя в новой команде, по-домашнему. Все ребята с самого начала были очень приветливы, сразу приняли меня в красно-белую семью, за что я им благодарен. Мы проводим очень много времени друг с другом, не только на тренировках, поэтому есть много времени для того, чтобы, по-настоящему, сплотиться.

– Какие украинские слова уже успел выучить?

– Какие-то легкие повседневные слова я уже выучил, например: «дякую», «как дела», «харош», «пошли», «скорее», «доброе утро», «добрый вечер».

Успел ли оценить красоту украинских девушек? Согласен, что они – самые красивые в мире?

– Да, я на 100 процентов согласен, что украинские девушки самые красивые в мире. Они отличаются от женщин в Португалии: более стильные, красивые и спокойные.

Матч «Кривбасс» – «Колос» состоится 16 марта в 18:00 по киевскому времени.

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Источник ФК Кривбасс
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