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  4. Денис КУЗЫК: «В матче Кривбасса и Колоса будет битва двух команд»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 16:47 | Обновлено 16 марта 2024, 17:08
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Денис КУЗЫК: «В матче Кривбасса и Колоса будет битва двух команд»

Матч 21-го тура УПЛ пройдет 16 марта в 18:00

16 марта 2024, 16:47 | Обновлено 16 марта 2024, 17:08
51
0
Денис КУЗЫК: «В матче Кривбасса и Колоса будет битва двух команд»
УПЛ. Денис Кузык

Полузащитник Кривбасса Денис Кузык ответил на вопросы перед матчем 21-го тура УПЛ против Колоса:

– Денис, Кривбасс уже сыграл три матча весной. Какие впечатления от этого игрового периода остались?

– В принципе, впечатления положительные. Провели три хороших матча, но не набрали максимум очков. Что ж, готовимся к следующим соперникам.

– Последний матч с Оболонью дался команде непросто. Что пошло не так, по вашему мнению?

– Не сказал бы, что что-то пошло не так. Мы владели инициативой, соперник хорошо защищался. Как результат: мы забили свой гол и выиграли матч.

– Впереди игра против «Колоса». Что думаешь об этом сопернике? За счет каких качеств он может сделать вам трудности?

– Это неплохая команда с опытными игроками. Думаю, будет интересный матч для болельщиков и сражение для обеих команд.

– Ты родился в селе Богдановка Тернопольской области. А как начинал играть в футбол?

– С детства нравилось играть с мячом. Потом родители увели меня на футбольную секцию. Так начинался мой футбольный путь.

– Без кого бы ты не вырос до уровня профессионального футболиста?

– В этом могу благодарить Юрию Морозу. Он поверил в меня и дал шанс сыграть на профессиональном уровне.

– С 2015 по 2021 год ты провел в Академии Динамо. С кем из партнеров с того периода ты сохранил самые теплые отношения?

– В принципе, мы со всеми остались в хороших отношениях. Иногда списываемся, а чаще общаюсь с Данилом Скорко и Виктором Близниченко.

– В 2022 году ты играл за Колос на правах аренды. Что упоминаешь о том периоде?

– Воспоминания замечательные. Очень хороший персонал и коллектив в команде. Потому только положительные впечатления от того периода.

– Ты часто забиваешь голы с дальней дистанции. Как пришел к этому решению, почаще бить с дальней дистанции?

– Тренеры нам всегда говорят: завершать атаку ударом. Я просто выполняю наставления тренеров.

– Тебе часто приходится продавливать оборону соперника. Кто самый сложный оппонент в индивидуальном единоборстве?

– Думаю, что это левый защитник Шахтера Педриньо. Хороший футболист с сильными качествами.

– Как ты оцениваешь конкуренцию в верхней части таблицы?

– Конкуренция будет очень интересной. Скорее всего, интрига будет держаться до последних туров. Кривбасс будет идти к своей цели от матча к матчу.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Кривбасс - Колос Денис Кузык
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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