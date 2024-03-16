Тренер Дженоа рассказал, сможет ли Малиновский сыграть против Ювентуса
Украинец недавно переболел гриппом
В воскресенье, 17 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Дженоа».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум». Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.
Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника команды Руслана Малиновского накануне игры.
«Руслан сейчас чувствует себя лучше, чем последние 15 дней, когда переболел гриппом. Также он явно улучшается физически. Мне придется оценить его состояние перед матчем», – рассказал Джилардино.
Напомним, Малиновский попал в заявку национальной сборной Украины на мартовские матчи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркета сообщила о смерти дедушки
Первый матч 1/4 финала ЛЧ состоится 9 апреля