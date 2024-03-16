Тренер Дженоа рассказал, сможет ли Малиновский сыграть против Ювентуса

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Дженоа».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум». Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника команды Руслана Малиновского накануне игры.

«Руслан сейчас чувствует себя лучше, чем последние 15 дней, когда переболел гриппом. Также он явно улучшается физически. Мне придется оценить его состояние перед матчем», – рассказал Джилардино.

Напомним, Малиновский попал в заявку национальной сборной Украины на мартовские матчи.