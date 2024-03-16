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Италия
16 марта 2024, 16:46 |
406
0

Тренер Дженоа рассказал, сможет ли Малиновский сыграть против Ювентуса

Украинец недавно переболел гриппом

16 марта 2024, 16:46 |
406
0
Тренер Дженоа рассказал, сможет ли Малиновский сыграть против Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В воскресенье, 17 марта, состоится матч 29-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Ювентус» и «Дженоа».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум». Начало поединка запланировано в 13:30 по киевскому времени.

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника команды Руслана Малиновского накануне игры.

«Руслан сейчас чувствует себя лучше, чем последние 15 дней, когда переболел гриппом. Также он явно улучшается физически. Мне придется оценить его состояние перед матчем», – рассказал Джилардино.

Напомним, Малиновский попал в заявку национальной сборной Украины на мартовские матчи.

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Руслан Малиновский Альберто Джилардино Ювентус Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Ювентус - Дженоа грипп
Источник pianetagenoa1893
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