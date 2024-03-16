Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марино ПУШИЧ: «Украина способна победить Боснию и Герцеговину»
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 16:38 |
617
1

Марино ПУШИЧ: «Украина способна победить Боснию и Герцеговину»

Главный тренер «Шахтера» надеется на успех своих подопечных

16 марта 2024, 16:38 |
617
1
Марино ПУШИЧ: «Украина способна победить Боснию и Герцеговину»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал предстоящий матч отбора к Евро-2024 между Украиной и Боснией и Герцеговиной, а также поделился впечатлениями от товарищеской игры против львовских «Карпат» (2:2).

– Мистер, как, на ваш взгляд, прошел товарищеский матч «Шахтера» с «Карпатами» и почему вы решили сыграть этот спарринг?

– Провели этот спарринг для футболистов, которые немного играли в последнее время. Это важно для них в физическом плане и чтобы удерживать ритм игры, особенно для Траоре, который вернулся после травмы и впервые сыграл 90 минут. Матч был сложным, как и каждая товарищеская встреча, счет мог быть примерно 5:5. У меня было две цели, главная из которых – улучшить физическую форму и игровые кондиции нескольких исполнителей, и это то, что мы сделали. В итоге сыграли вничью. Начали неосторожно, сразу пропустили гол, потом перехватили инициативу, провели неплохой первый тайм, создали ряд моментов. Во втором тайме некоторые футболисты имели трудности в физическом плане, и это нормально, поэтому мы дали шанс молодым игрокам. Сейчас мы на первой строчке в УПЛ, что имеет большое значение. Теперь нас ждет короткий перерыв, что также важно. Будем готовыми к решающей части сезона

– Вы упомянули о Траоре. Можно ли сказать, что он в лучшей физической форме? И какие его отличия как форварда вы можете выделить?

– Конечно, Ласс – великолепный футболист, который показал это уже много раз. Он хорошо владеет мячом и играет умно, может довольно неплохо читать игру. Он еще не достиг пика своей физической формы, ведь впервые с межсезонья сыграл 90 минут, поэтому еще будет совершенствоваться. Конечно, я очень обрадовался, что он забил два гола, однако в физическом плане Лассина еще не в лучшей форме, ему нужно время. Для нас очень важно, что Лассина – качественный футболист, способный забивать качественные голы. Повторюсь, я счастлив, что он имел 90 минут для улучшения своей физической формы и игровых кондиций. На самом деле это было самым важным для нас в этом матче.

– Какие у команды дальнейшие планы?

– Как я уже говорил, впереди перерыв на матчи сборных. Ребята, которые не отправились в сборную, работали над своей физической формой сегодня и последние три дня на тренировках. Теперь есть несколько дней отдыха. 22-23 марта снова соберемся вместе и будем готовиться к встрече с «Оболонью». Надеюсь, все вернутся здоровыми и с успешными результатами, чтобы мы могли продолжить второй этап. Нас ждет немало матчей, а для этого нам понадобится много футболистов.

– Большинство футболистов «Шахтера» сейчас в лагере сборной Украины, которая будет играть важный матч с Боснией и Герцеговиной. Будете ли вы болеть за украинцев и каков ваш прогноз?

– Всегда говорю, что я не болельщик, поэтому не буду отвечать на такие вопросы. Я всегда поддерживаю своих футболистов. Неважно, за кого они играют, – я их поддерживаю. Вот и все. Я не болельщик, поэтому не буду комментировать другие матчи, это неправильно. Думаю, если скажу, что я поддерживаю всех своих игроков, этого будет достаточно. Надеюсь, они все будут иметь успехи в национальных сборных и помогут им. А что касается этого матча, считаю, Украина имеет замечательную команду, которая, безусловно, способна победить в этой игре. Хотя должен сказать, что это только один матч, к тому же выездной.

По теме:
Черноморец – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Лассина ТРАОРЕ: «Шахтер не имеет других вариантов, кроме как выиграть УПЛ»
Рустам ХУДЖАМОВ: «Наши голкиперы немного устали»
Марино Пушич Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Карпаты - Шахтер товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ сборная Украины по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Усик зажег на тренировке под украинскую песню
Бокс | 16 марта 2024, 10:48 4
ВИДЕО. Усик зажег на тренировке под украинскую песню
ВИДЕО. Усик зажег на тренировке под украинскую песню

Украинский боксер готовится к поединку с Тайсоном Фьюри

Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Теннис | 16 марта 2024, 07:31 0
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк
Известна возможная причина, почему Вондроушова отказалась играть с Костюк

Маркета сообщила о смерти дедушки

Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Футбол | 16.03.2024, 13:32
Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Манчестер Сити – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Англии
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 16.03.2024, 03:15
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Футбол | 15.03.2024, 17:06
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Выталкиватель парашутистов
Можно кричать хоть целый день и ночь "халва"!, но во рту не будет сладко.... Древние были далеко не дураки. Сейчас у нас во всех СМИ нас настойчиво пытаются подвести к мысли, что наша сборная гораздо сильнее  и мы обязательно должны попасть на финальную часть чемпионата Европы... Блажен кто верует.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
16.03.2024, 08:42 2
Бокс
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 77
Футбол
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
В Манчестер Сити возмутились итогами жеребьевки ЛЧ: «Всегда одно и то же»
15.03.2024, 15:12 6
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 15
Футбол
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
ЧМ по хоккею. Женская сборная Украины обыграла Румынию и стала лидером
15.03.2024, 15:42 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем