Марино ПУШИЧ: «Украина способна победить Боснию и Герцеговину»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал предстоящий матч отбора к Евро-2024 между Украиной и Боснией и Герцеговиной, а также поделился впечатлениями от товарищеской игры против львовских «Карпат» (2:2).

– Мистер, как, на ваш взгляд, прошел товарищеский матч «Шахтера» с «Карпатами» и почему вы решили сыграть этот спарринг?

– Провели этот спарринг для футболистов, которые немного играли в последнее время. Это важно для них в физическом плане и чтобы удерживать ритм игры, особенно для Траоре, который вернулся после травмы и впервые сыграл 90 минут. Матч был сложным, как и каждая товарищеская встреча, счет мог быть примерно 5:5. У меня было две цели, главная из которых – улучшить физическую форму и игровые кондиции нескольких исполнителей, и это то, что мы сделали. В итоге сыграли вничью. Начали неосторожно, сразу пропустили гол, потом перехватили инициативу, провели неплохой первый тайм, создали ряд моментов. Во втором тайме некоторые футболисты имели трудности в физическом плане, и это нормально, поэтому мы дали шанс молодым игрокам. Сейчас мы на первой строчке в УПЛ, что имеет большое значение. Теперь нас ждет короткий перерыв, что также важно. Будем готовыми к решающей части сезона

– Вы упомянули о Траоре. Можно ли сказать, что он в лучшей физической форме? И какие его отличия как форварда вы можете выделить?

– Конечно, Ласс – великолепный футболист, который показал это уже много раз. Он хорошо владеет мячом и играет умно, может довольно неплохо читать игру. Он еще не достиг пика своей физической формы, ведь впервые с межсезонья сыграл 90 минут, поэтому еще будет совершенствоваться. Конечно, я очень обрадовался, что он забил два гола, однако в физическом плане Лассина еще не в лучшей форме, ему нужно время. Для нас очень важно, что Лассина – качественный футболист, способный забивать качественные голы. Повторюсь, я счастлив, что он имел 90 минут для улучшения своей физической формы и игровых кондиций. На самом деле это было самым важным для нас в этом матче.

– Какие у команды дальнейшие планы?

– Как я уже говорил, впереди перерыв на матчи сборных. Ребята, которые не отправились в сборную, работали над своей физической формой сегодня и последние три дня на тренировках. Теперь есть несколько дней отдыха. 22-23 марта снова соберемся вместе и будем готовиться к встрече с «Оболонью». Надеюсь, все вернутся здоровыми и с успешными результатами, чтобы мы могли продолжить второй этап. Нас ждет немало матчей, а для этого нам понадобится много футболистов.

– Большинство футболистов «Шахтера» сейчас в лагере сборной Украины, которая будет играть важный матч с Боснией и Герцеговиной. Будете ли вы болеть за украинцев и каков ваш прогноз?

– Всегда говорю, что я не болельщик, поэтому не буду отвечать на такие вопросы. Я всегда поддерживаю своих футболистов. Неважно, за кого они играют, – я их поддерживаю. Вот и все. Я не болельщик, поэтому не буду комментировать другие матчи, это неправильно. Думаю, если скажу, что я поддерживаю всех своих игроков, этого будет достаточно. Надеюсь, они все будут иметь успехи в национальных сборных и помогут им. А что касается этого матча, считаю, Украина имеет замечательную команду, которая, безусловно, способна победить в этой игре. Хотя должен сказать, что это только один матч, к тому же выездной.