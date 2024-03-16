Перес дал важное обещание Лунину. Согласится ли Андрей на новый контракт?

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт с «сливочными» до 2025 года.

Сообщается, что Лунин провел встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, на которой дал согласие продлить с клубом контракт. Андрей также и выразил обеспокоенность по поводу своего игрового времени после возвращения травмированного Тибо Куртуа. Однако сообщается, что Перес заверил Лунина, что в клубе рассчитывают на него как на основного вратаря в долгосрочной перспективе, и что он сможет стать первым номером в недалеком будущем, потому что показал достаточный для этого уровень.

В этом сезоне Лунин провел за Реал 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.