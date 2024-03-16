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  4. Перес дал важное обещание Лунину. Согласится ли Андрей на новый контракт?
Испания
16 марта 2024, 16:31 |
1491
2

Перес дал важное обещание Лунину. Согласится ли Андрей на новый контракт?

Флорентино провел встречу с украинским вратарем

16 марта 2024, 16:31 |
1491
2
Перес дал важное обещание Лунину. Согласится ли Андрей на новый контракт?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин имеет действующий контракт с «сливочными» до 2025 года.

Сообщается, что Лунин провел встречу с президентом «Реала» Флорентино Пересом, на которой дал согласие продлить с клубом контракт. Андрей также и выразил обеспокоенность по поводу своего игрового времени после возвращения травмированного Тибо Куртуа. Однако сообщается, что Перес заверил Лунина, что в клубе рассчитывают на него как на основного вратаря в долгосрочной перспективе, и что он сможет стать первым номером в недалеком будущем, потому что показал достаточный для этого уровень.

В этом сезоне Лунин провел за Реал 22 матча, в которых пропустил 17 голов и десять матчей отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Карло Анчелотти беспокоит вызов Лунина в сборную Украины.

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Флорентино Перес Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу продление контракта
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Владислав Рейский
хня
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Trollface
Треба змінювати клуб, поки є пропозиції. 
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