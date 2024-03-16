«Обкакались». Шевченко объяснил, почему Александрия не попала в еврокубки

Вратарь «Александрии» Никита Шевченко объяснил, почему его команда не попала в еврокубки в конце сезона 2022/23.

– В прошлой кампании «Александрия» драматично в последнем туре потеряла пятую строчку, хотя всю вторую часть чемпионата шла в зоне еврокубков. Что это было?

– Пожалуй, это провал. Мы сами были в шоке. До сих пор не можем отойти от этого и стараемся не вспоминать. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Очень тяжело пережили.

– Какое объяснение Вы можете найти этому провалу?

– Объяснение всегда можно придумать. Но я, пожалуй, лучше промолчу. Обкакались – вот такое объяснение.

Ранее Никита Шевченко рассказал, как президент «Зари» Евгений Геллер «кинул» его на зарплату и премию.