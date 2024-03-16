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  4. «Обкакались». Шевченко объяснил, почему Александрия не попала в еврокубки
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 16:10 | Обновлено 16 марта 2024, 16:16
1469
0

«Обкакались». Шевченко объяснил, почему Александрия не попала в еврокубки

Вратарь «Александрии» считает, что в прошлосезонном провале виновата сама команда

16 марта 2024, 16:10 | Обновлено 16 марта 2024, 16:16
1469
0
«Обкакались». Шевченко объяснил, почему Александрия не попала в еврокубки
ФК Александрия. Никита Шевченко

Вратарь «Александрии» Никита Шевченко объяснил, почему его команда не попала в еврокубки в конце сезона 2022/23.

– В прошлой кампании «Александрия» драматично в последнем туре потеряла пятую строчку, хотя всю вторую часть чемпионата шла в зоне еврокубков. Что это было?

– Пожалуй, это провал. Мы сами были в шоке. До сих пор не можем отойти от этого и стараемся не вспоминать. Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Очень тяжело пережили.

– Какое объяснение Вы можете найти этому провалу?

– Объяснение всегда можно придумать. Но я, пожалуй, лучше промолчу. Обкакались – вот такое объяснение.

Ранее Никита Шевченко рассказал, как президент «Зари» Евгений Геллер «кинул» его на зарплату и премию.

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Никита Шевченко Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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