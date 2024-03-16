Кривбасс сыграет против Колоса в траурных повязках
Об этом сообщил вице-президент клуба Артем Гагарин
Сегодня, 16 марта «Кривбасс» в матче 21-го тура УПЛ в Кривом Роге примет «Колос». Начало матча - в 18:00 по Киеву.
«Кривбасс» выйдет на матч в траурных повязках в память о жертвах ракетного удара по Кривому Рогу 13 марта, вследствие 5 человек погибло и около 50 пострадало.
Об этом сообщил вице-президент клуба Артем Гагарин:
«Атака рашистов на Кривой Рог стала для нашей команды, города, всей Украины большим ударом. Есть погибшие, раненые среди мирного населения, разрушены дома людей. Одной из пострадавших стала работница ФК «Кривбасс», которой чудом удалось выжить. На игру с «Колосом» мы выйдем с траурными повязками».
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