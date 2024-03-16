Валерий БОНДАРЬ: «В матче против Боснии может произойти что угодно»

Защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Валерий Бондарь рассказал о подготовке национальной команды к игре плей-офф отбора к Евро-2024 против Боснии и Герцеговины:

«Сегодня работа была направлена в большей степени на физические упражнения. Было много спринтерской скоростной нагрузки. Но все с мячом, с завершением атак. Это всегда хорошо для футболистов, особенно когда ты имеешь возможность пробить по воротам. Мы отрабатываем именно эти моменты на тренировке, чтобы в матче забивать с разных позиций.

Еще недавно мы играли в чемпионате Украины в достаточно холодную погоду, а теперь перебрались в гораздо более теплый климат. Очень приятно даже просыпаться, когда тебя встречает солнышко. Ты уже встаешь с улыбкой, встречаешь новый день в хорошем настроении. Приятно работать в таких условиях, на хороших полях. Именно поэтому мы готовимся в Испании. Это очень важно для футболистов и тренеров. Здесь идеальные условия для отработки необходимых упражнений, которые помогут нам показать все самое лучшее в следующих поединках.

А нам предстоит очень сложный поединок. Босния и Герцеговина – хорошая команда. Полуфинал состоит из одного матча, в котором может произойти все что угодно. Неважно, как они выступили в своей группе. Да, не очень хорошо, но эта команда заслуживает похвалы. Мы будем готовиться со всей серьезностью, ведь выход на Евро – это наша большая мечта. Мы хотим порадовать наших болельщиков».

Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.