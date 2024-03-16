Михайличенко и Назаренко – в основе Полесья на матч с Оболонью

Сегодня, 16 марта «Оболонь» в Киеве в матче 21-го тура УПЛ примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Кичак, Грисьо, Приймак, Дубко, Осман, Мединский, Черненко, Мороз, Слободян, Прокопенко, Краснопир

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Михайличенко, Танковский, Назаренко, Фортюне, Козак, Крушинский, Будковский