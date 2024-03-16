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  4. Михайличенко и Назаренко – в основе Полесья на матч с Оболонью
Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 14:57 |
312
0

Михайличенко и Назаренко – в основе Полесья на матч с Оболонью

Команды сыграют в 21-м туре УПЛ

16 марта 2024, 14:57 |
312
0
Михайличенко и Назаренко – в основе Полесья на матч с Оболонью
ФК Оболонь

Сегодня, 16 марта «Оболонь» в Киеве в матче 21-го тура УПЛ примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Оболонь»: Кичак, Грисьо, Приймак, Дубко, Осман, Мединский, Черненко, Мороз, Слободян, Прокопенко, Краснопир

«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Михайличенко, Танковский, Назаренко, Фортюне, Козак, Крушинский, Будковский

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Оболонь Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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