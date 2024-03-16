Украина. Премьер лига16 марта 2024, 14:57 |
312
0
Михайличенко и Назаренко – в основе Полесья на матч с Оболонью
Команды сыграют в 21-м туре УПЛ
16 марта 2024, 14:57 |
312
0
Сегодня, 16 марта «Оболонь» в Киеве в матче 21-го тура УПЛ примет житомирское «Полесье». Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Оболонь»: Кичак, Грисьо, Приймак, Дубко, Осман, Мединский, Черненко, Мороз, Слободян, Прокопенко, Краснопир
«Полесье»: Бойко, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Михайличенко, Танковский, Назаренко, Фортюне, Козак, Крушинский, Будковский
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 16 марта 2024, 08:15 9
Мария Саккари неожиданно выбила Коко Гофф в трех сетах
Футбол | 16 марта 2024, 13:01 0
Именитый наставник может возобновить тренерскую карьеру в Саудовской Аравии
Биатлон | 15.03.2024, 20:01
Футбол | 16.03.2024, 10:31
Теннис | 16.03.2024, 07:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.03.2024, 14:15 16
14.03.2024, 22:35 15
15.03.2024, 02:06 3
15.03.2024, 06:05 1
14.03.2024, 19:07 3
14.03.2024, 19:47 2
14.03.2024, 22:59
15.03.2024, 17:06 10