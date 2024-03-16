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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 14:29 |
442
1

Экс-вратарь Шахтера вспомнил реакцию Луческу на поражение 2:8 от Динамо

Никита Шевченко после этого матча за дубль отправился в «Зарю»

16 марта 2024, 14:29 |
442
1
Экс-вратарь Шахтера вспомнил реакцию Луческу на поражение 2:8 от Динамо
ФК Заря Луганск. Никита Шевченко

Бывший голкипер «Шахтера» Никита Шевченко рассказал о переходе в «Зарю» в 2013 году.

«О, это был вообще интересный случай! Можно сказать, что взял последний билет в купе у туалета. Мы дублем «Шахтера» влетели 2:8 «Динамо» в Киеве. За нас тогда из первой команды играли Вася Кобин и Алан Патрик. У «Динамо» также был хороший состав – бегали оба кента Артем Милевский и Александр Алиев. Вот так нас прибили.

Вернулись мы в Донецк, нас вызвал Луческу и дал очень хорошую взбучку. Ну и все. Я не играл ничего. Это был март и трансферное окно закрывалось. В последний момент набрал агент Вадим Шаблий и предложил вариант с «Зарей». Помню, отец был категорически против и отговаривал. Я все же согласился и сказал: «Если здесь не заиграю, то ищите мне работу на «Стироле» в Горловке, буду производить таблетки – витамин С», – сказал Шевченко.

Также Шевченко рассказал, как президент луганчан Евгений Геллер «кинул» его на зарплату и премию.

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Никита Шевченко Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев Заря Луганск Мирча Луческу
Источник Украинский футбол
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Комментарии 1
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Pavel_i_CO
Запам'ятався той матч. Блохін відправив в ю-21 Мілевського та Алієва і Буяльський тоді ще за молодь грав. Нормально так над днонєтськими познущалися 
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