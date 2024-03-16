Украина. Премьер лига16 марта 2024, 14:06 |
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ВИДЕО. Разгром по-львовски. Рух забил Металлисту 1925 четыре гола за тайм
Катастрофические 45 минут для команды Скрипника
16 марта 2024, 14:06 |
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Сегодня, 16 марта «Металлист 1925» в матче 21-го тура УПЛ принимает львовский «Рух». Первый тайм для команды Виктора Скрипника получился катастрофическим – они уступаю в счете 0:4.
Дублем в составе «Руха» отметился французский легионер Анже-Фредди Плюмейн (18-я и 36-я минуты). Также забивали Илья Квасница (20-я минута) и Денис Пидгурский (34-я минута).
Вашему вниманию видео всех четырех голов «Руха»:
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