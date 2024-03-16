Спортдир Колоса: «У Фесюна нет клаусулы в 3 миллиона»
Виталий Лисицкий – о возможном трансфере голкипера
Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий прокомментировал слухи о возможном трансфере голкипера команды Кирилла Фесюна в «Шахтер»:
– Что вы можете сказать, на какой стадии возможны переговоры, какая ситуация сейчас?
– По состоянию на сегодня Кирилл Фесюн – футболист «Колоса». Ничего больше я вам сказать не могу.
– Переговоры идут или нет?
– Что такое переговоры?
– Контакты между клубами, по переходу, в этом случае, Кирилла Фесюна.
– Я думаю, что Кирилл сейчас очень хорошо себя показывает, поэтому, в целом, есть спрос на него, есть конкретные клубы, которые могут или хотят обращаться к нам, по поводу его трансфера.
– По слухам в контракте игрока прописана клаусула в 3 млн евро. Можете подтвердить ее наличие?
– Вы правильно сказали – по слухам. Могу сказать, что в контракте Фесюна клаусулы в 3 миллиона долларов или евро нет.
– Вы его дороже оцениваете?
– Да, конечно. Я знаю, как он работает, что он умеет. Я думаю, что, возможно, он будет стоить намного дороже. Так бы хотелось мне и нашему клубу.
– Для вас стал неожиданностью его прогресс за последние 2 года?
– Я считаю, что у нас один из лучших тренеров голкиперов – Вячеслав Кернозенко. И не только он, но и вся его команда, тренеров вратарей. Я не удивлен его прогрессом. Я почти каждый день вижу, как они работают на тренировках, какие требования к голкиперам. Поэтому не сюрприз, что они прогрессируют. Все голкиперы в нашей команде – очень сильные вратари.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мария Саккари неожиданно выбила Коко Гофф в трех сетах
Шон Дайч дал пощечину Нейтану Паттерсону