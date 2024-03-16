Спортдир Колоса: «У Фесюна нет клаусулы в 3 миллиона»

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий прокомментировал слухи о возможном трансфере голкипера команды Кирилла Фесюна в «Шахтер»:

– Что вы можете сказать, на какой стадии возможны переговоры, какая ситуация сейчас?

– По состоянию на сегодня Кирилл Фесюн – футболист «Колоса». Ничего больше я вам сказать не могу.

– Переговоры идут или нет?

– Что такое переговоры?

– Контакты между клубами, по переходу, в этом случае, Кирилла Фесюна.

– Я думаю, что Кирилл сейчас очень хорошо себя показывает, поэтому, в целом, есть спрос на него, есть конкретные клубы, которые могут или хотят обращаться к нам, по поводу его трансфера.

– По слухам в контракте игрока прописана клаусула в 3 млн евро. Можете подтвердить ее наличие?

– Вы правильно сказали – по слухам. Могу сказать, что в контракте Фесюна клаусулы в 3 миллиона долларов или евро нет.

– Вы его дороже оцениваете?

– Да, конечно. Я знаю, как он работает, что он умеет. Я думаю, что, возможно, он будет стоить намного дороже. Так бы хотелось мне и нашему клубу.

– Для вас стал неожиданностью его прогресс за последние 2 года?

– Я считаю, что у нас один из лучших тренеров голкиперов – Вячеслав Кернозенко. И не только он, но и вся его команда, тренеров вратарей. Я не удивлен его прогрессом. Я почти каждый день вижу, как они работают на тренировках, какие требования к голкиперам. Поэтому не сюрприз, что они прогрессируют. Все голкиперы в нашей команде – очень сильные вратари.