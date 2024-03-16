Победа над Костюк стала юбилейной в карьере Свёнтек

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). В полуфинале украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Для польки эта победа стала 300-й в профессиональной карьере. При этом у Свёнтек всего 68 поражений, винрейт составляет 81,5%.

В текущем сезоне Ига выиграла уже 19 матчей, она лидер по этому показателю в WTA-туре.

Начиная с октября прошлого года Свёнтек выиграла 30 из 32 поединков.