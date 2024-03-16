Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Победа над Костюк стала юбилейной в карьере Свёнтек
WTA
16 марта 2024, 13:10 | Обновлено 16 марта 2024, 13:11
279
0

Победа над Костюк стала юбилейной в карьере Свёнтек

В 22 года Ига выиграла уже 300 матчей

16 марта 2024, 13:10 | Обновлено 16 марта 2024, 13:11
279
0
Победа над Костюк стала юбилейной в карьере Свёнтек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). В полуфинале украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.

Для польки эта победа стала 300-й в профессиональной карьере. При этом у Свёнтек всего 68 поражений, винрейт составляет 81,5%.

В текущем сезоне Ига выиграла уже 19 матчей, она лидер по этому показателю в WTA-туре.

Начиная с октября прошлого года Свёнтек выиграла 30 из 32 поединков.

По теме:
Стало известно, сколько заработала Костюк за выход в полуфинал Индиан-Уэллс
Ига СВЁНТЕК: «Я бы не сказала, что у нас с Костюк крепкие отношения»
Саккари рассказала, как ей работается с бывшим тренером Пегулы
WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк Ига Свёнтек
Источник WTA
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
Бокс | 16 марта 2024, 08:42 2
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну
ВИДЕО. Реакция Усика на быстрый нокдаун от Джошуа в поединке против Нганну

Александр не сказал ни слова, просто ухмыльнулся

Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
Футбол | 15 марта 2024, 15:15 7
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций
Путь в Афины. Состоялась жеребьевка четвертьфиналов Лиги конференций

В швейцарском Ньоне определены пары решающих раундов

Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Теннис | 16.03.2024, 02:20
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
Доигрывала с травмой. Костюк разгромно уступила Свентек в Индиан-Уэллс
ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом
Теннис | 16.03.2024, 07:49
ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом
ФОТО. Итальянский теннисист и экс-15-й номер АТР в 22 года стал отцом
Экс-игрок Челси раскритиковал Мудрика и указал на его проблему
Футбол | 16.03.2024, 06:48
Экс-игрок Челси раскритиковал Мудрика и указал на его проблему
Экс-игрок Челси раскритиковал Мудрика и указал на его проблему
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
15.03.2024, 10:40 4
Теннис
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 21:16 57
Теннис
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
Стала известна соперница Костюк в полуфинале супертурнира в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 22:59
Теннис
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
Известны новые детали по поводу участия Цыганкова в матче Украина – Босния
14.03.2024, 19:47 2
Футбол
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 4
Бокс
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 77
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем