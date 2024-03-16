WTA16 марта 2024, 13:10 | Обновлено 16 марта 2024, 13:11
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Победа над Костюк стала юбилейной в карьере Свёнтек
В 22 года Ига выиграла уже 300 матчей
16 марта 2024, 13:10 | Обновлено 16 марта 2024, 13:11
279
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Украинская теннисистка Марта Костюк завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). В полуфинале украинка в двух сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свёнтек.
Для польки эта победа стала 300-й в профессиональной карьере. При этом у Свёнтек всего 68 поражений, винрейт составляет 81,5%.
В текущем сезоне Ига выиграла уже 19 матчей, она лидер по этому показателю в WTA-туре.
Начиная с октября прошлого года Свёнтек выиграла 30 из 32 поединков.
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