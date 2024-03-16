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Чемпионат Европы
16 марта 2024, 12:29 | Обновлено 16 марта 2024, 12:48
47
0

Кьеза и Барелла – в заявке сборной Италии на мартовские матчи

Итальянцы сыграют с Венесуэлой и Эквадором

16 марта 2024, 12:29 | Обновлено 16 марта 2024, 12:48
47
0
Кьеза и Барелла – в заявке сборной Италии на мартовские матчи
figc.it

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти определился со списком из 28 игроков, которые вызваны на товарищеские матчи против Венесуэлы и Эквадора (22 и 24 марта соответственно). Оба поединка пройдут в США:

Вратари: Марко Карнесекки («Аталанта»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Алекс Мерет («Наполи»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Франческо Ачерби («Интер»), Алессандро Бастони («Интер»), Рауль Белланова («Торино»), Алессандро Буонджорно («Торино»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Маттео Дармиан («Интер»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Федерико Димарко («Интер»), Джорджо Скальвини («Аталанта»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»)

Полузащитники: Николо Барелла («Интер»), Джакомо Бонавентура («Фиорентина»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Давиде Фраттези («Интер»), Жоржиньо («Арсенал»), Мануэль Локателли («Ювентус»), Лоренцо Пеллегрини («Рома»).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Лоренцо Лукка («Удинезе»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Маттео Ретеги («Дженоа»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»).

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Источник Федерация футбола Италии
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