ФОТО. Сборные Италии и Германии представили форму для участия на Евро-2024

Итальянская федерация футбола представила новую форму сборной Италии, в которой команда сыграет на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Домашняя футболка является наследницей традиций итальянской сборной и выполнена в синем цвете, а выездная версия раскрывает концепцию триколора, добавляя красный и зеленый цвета к классической белой основе.

Впервые в новой форме сборная Италии сыграет в спаррингах против Венесуэлы (21 марта) и Эквадора (24 марта), которые пройдут в США.

Также представили новую экипировку и хозяева предстоящего еврофорума – немцы. Домашняя форма исполнена в привычном белом цвете, а выездная — в необычных для немцев розово-фиолетовых цветах. В новой необычной форме сборная Германии впервые сыграет уже 26 марта в товарищеском матче с национальной командой Нидерландов во Франкфурте-на-Майне.