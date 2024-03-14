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  4. ФОТО. Сборные Италии и Германии представили форму для участия на Евро-2024
Чемпионат Европы
14 марта 2024, 14:03 |
950
2

ФОТО. Сборные Италии и Германии представили форму для участия на Евро-2024

Обе команды впервые сыграют в экипировке в ближайших товарищеских матчах

14 марта 2024, 14:03 |
950
2
ФОТО. Сборные Италии и Германии представили форму для участия на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская федерация футбола представила новую форму сборной Италии, в которой команда сыграет на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

Домашняя футболка является наследницей традиций итальянской сборной и выполнена в синем цвете, а выездная версия раскрывает концепцию триколора, добавляя красный и зеленый цвета к классической белой основе.

Впервые в новой форме сборная Италии сыграет в спаррингах против Венесуэлы (21 марта) и Эквадора (24 марта), которые пройдут в США.

Также представили новую экипировку и хозяева предстоящего еврофорума – немцы. Домашняя форма исполнена в привычном белом цвете, а выездная — в необычных для немцев розово-фиолетовых цветах. В новой необычной форме сборная Германии впервые сыграет уже 26 марта в товарищеском матче с национальной командой Нидерландов во Франкфурте-на-Майне.

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Источник Официальный сайт Бундеслиги
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luceorius
 Серед численних мюллерів збірної Німеччини всіх часів тільки у двох найкращих - Герда і Томаса - "нещасливий" 13-ий номер. Парадокс?
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Max-Morlock
На фото 1 Италия в  Puma.   Зрада!))
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