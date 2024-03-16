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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 12:06 | Обновлено 16 марта 2024, 12:50
229
0

Металлист 1925 – Рух. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 21-м туре УПЛ

16 марта 2024, 12:06 | Обновлено 16 марта 2024, 12:50
229
0
Металлист 1925 – Рух. Стали известны стартовые составы
ФК Металлист 1925

Сегодня, 16 марта «Металлист 1925» в матче 21-го тура УПЛ в Киевской области на арене «Левый Берег» примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Проценко, Капинус, Червак, Имереков, Фарина, Габелок, Ари Моура, Юрченко Гармаш, Бычек, Юсов

«Рух»: Ледвий, Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Пидгурский, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Карабин

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Металлист 1925 Рух Львов Металлист 1925 - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Источник Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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