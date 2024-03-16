Металлист 1925 – Рух. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 16 марта «Металлист 1925» в матче 21-го тура УПЛ в Киевской области на арене «Левый Берег» примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Металлист 1925»: Проценко, Капинус, Червак, Имереков, Фарина, Габелок, Ари Моура, Юрченко Гармаш, Бычек, Юсов

«Рух»: Ледвий, Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Пидгурский, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Карабин