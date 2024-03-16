Украина. Премьер лига16 марта 2024, 12:06 | Обновлено 16 марта 2024, 12:50
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Металлист 1925 – Рух. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 21-м туре УПЛ
16 марта 2024, 12:06 | Обновлено 16 марта 2024, 12:50
229
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Сегодня, 16 марта «Металлист 1925» в матче 21-го тура УПЛ в Киевской области на арене «Левый Берег» примет львовский «Рух». Начало матча – в 13:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Металлист 1925»: Проценко, Капинус, Червак, Имереков, Фарина, Габелок, Ари Моура, Юрченко Гармаш, Бычек, Юсов
«Рух»: Ледвий, Сыч, Дидык, Роман, Слюбик, Пидгурский, Таллес, Пастух, Плюман, Квасница, Карабин
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