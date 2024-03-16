МЮ следит за 29-летним хорватским форвардом, которым интересовалось Динамо

Английский «Манчестер Юнайтед» следит за 29-летним центрфорвардом загребского «Динамо» и сборной Хорватии Бруно Петковичем.

Скауты «красных дьяволов» посетили несколько последних матчей хорватского клуба, чтобы просмотреть в действии Петковича, хотя изначально предполагалось, что они будут следить за хавбеком Мартином Батуриной.

29-летний Петкович является одним из лучших бомбардиров текущего сезона Лиги конференций, в которой отличился 7 голами в 7 поединках. Также форвард забил 9 мячей в 18 играх хорватского чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что при необходимости сможет подписать Петковича за 5-10 миллионов евро – сумму, которая более чем устраивает манкунианцев.

В 2021 году интерес к Петковичу приписывали киевскому «Динамо», но тогда до какой-либо трансферной конкретики дело так и не дошло.