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  4. МЮ следит за 29-летним хорватским форвардом, которым интересовалось Динамо
Англия
16 марта 2024, 11:35 |
86
0

МЮ следит за 29-летним хорватским форвардом, которым интересовалось Динамо

Бруно Петкович видится недорогой и интересной опцией усиления состава для «красных дьяволов»

16 марта 2024, 11:35 |
86
0
МЮ следит за 29-летним хорватским форвардом, которым интересовалось Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Петкович

Английский «Манчестер Юнайтед» следит за 29-летним центрфорвардом загребского «Динамо» и сборной Хорватии Бруно Петковичем.

Скауты «красных дьяволов» посетили несколько последних матчей хорватского клуба, чтобы просмотреть в действии Петковича, хотя изначально предполагалось, что они будут следить за хавбеком Мартином Батуриной.

29-летний Петкович является одним из лучших бомбардиров текущего сезона Лиги конференций, в которой отличился 7 голами в 7 поединках. Также форвард забил 9 мячей в 18 играх хорватского чемпионата.

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает, что при необходимости сможет подписать Петковича за 5-10 миллионов евро – сумму, которая более чем устраивает манкунианцев.

В 2021 году интерес к Петковичу приписывали киевскому «Динамо», но тогда до какой-либо трансферной конкретики дело так и не дошло.

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Источник Index.hr
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