Динамо интересуется нападающим сборной Хорватии

Киевское «Динамо» интересуется форвардом загребского «Динамо» и сборной Хорватии Бруно Петковичем.
Помешать трансферу может цена на футболиста. Неизвестно, сколько за него просит хорватский клуб, который выкупил Петковича у «Болоньи» за 1 миллион евро.
Как бы там ни было, для «Динамо» Киев эта сумма является неподъемной. Тransfermarkt оценил футболиста в 12 миллионов евро.
Чемпион Украины планирует вернуться к кандидатуре форварда сборной Хорватии, если удастся кого-то продать из нынешнего состава.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Дженоа» не могут договориться по Супряге.
Источник — FanDay
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Динамо Загреб клуб друг Динамо Киев.
Вукоевич который работает в ю20 сборной Хорватии может повлиять очень.
Но данный момент Венесуелец из Дак интереснее.
Под лч будут новые игроки.
Но рано ещё об этом говорить.
Динамо Загреб клуб друг Динамо Киев.
Вукоевич который работает в ю20 сборной Хорватии может повлиять очень.
Но данный момент Венесуелец из Дак интереснее.
Под лч будут новые игроки.
Но рано ещё об этом говорить.
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