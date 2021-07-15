Динамо интересуется нападающим сборной Хорватии

Бруно Петкович может перейти в киевский клуб

  • 15.07.2021 14:00
  • 3408 просмотров
  • 3 комментария
Динамо интересуется нападающим сборной Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Петкович

Киевское «Динамо» интересуется форвардом загребского «Динамо» и сборной Хорватии Бруно Петковичем.

Помешать трансферу может цена на футболиста. Неизвестно, сколько за него просит хорватский клуб, который выкупил Петковича у «Болоньи» за 1 миллион евро.

Как бы там ни было, для «Динамо» Киев эта сумма является неподъемной. Тransfermarkt оценил футболиста в 12 миллионов евро.

Чемпион Украины планирует вернуться к кандидатуре форварда сборной Хорватии, если удастся кого-то продать из нынешнего состава.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Дженоа» не могут договориться по Супряге.

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Источник — FanDay

(10 голосов)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.07.2021 14:50
    +2
    Источник : одна бабушка сказала.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 15.07.2021 14:36
    -6
    Шо за селекція в динамо, одне лайно збирає
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.07.2021 14:15
    +3
    Так писали что уже не ищет Динамо форвардов))))))).
    Динамо Загреб клуб друг Динамо Киев.
    Вукоевич который работает в ю20 сборной Хорватии может повлиять очень.
    Но данный момент Венесуелец из Дак интереснее.
    Под лч будут новые игроки.
    Но рано ещё об этом говорить.
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.07.2021 14:15
    +3
    Так писали что уже не ищет Динамо форвардов))))))).
    Динамо Загреб клуб друг Динамо Киев.
    Вукоевич который работает в ю20 сборной Хорватии может повлиять очень.
    Но данный момент Венесуелец из Дак интереснее.
    Под лч будут новые игроки.
    Но рано ещё об этом говорить.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 15.07.2021 14:50
    +2
    Источник : одна бабушка сказала.
    Ссылка
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