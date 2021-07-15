Динамо интересуется нападающим сборной Хорватии

Киевское «Динамо» интересуется форвардом загребского «Динамо» и сборной Хорватии Бруно Петковичем.

Помешать трансферу может цена на футболиста. Неизвестно, сколько за него просит хорватский клуб, который выкупил Петковича у «Болоньи» за 1 миллион евро.

Как бы там ни было, для «Динамо» Киев эта сумма является неподъемной. Тransfermarkt оценил футболиста в 12 миллионов евро.

Чемпион Украины планирует вернуться к кандидатуре форварда сборной Хорватии, если удастся кого-то продать из нынешнего состава.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Дженоа» не могут договориться по Супряге.