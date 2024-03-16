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  4. Александр ЗУБКОВ: «Ждем всех наших легионеров»
Чемпионат Европы
16 марта 2024, 11:15 |
161
0

Александр ЗУБКОВ: «Ждем всех наших легионеров»

Александр уверен, что пока рано оценивать будущего соперника

16 марта 2024, 11:15 |
161
0
Александр ЗУБКОВ: «Ждем всех наших легионеров»
УАФ. Александр Зубков

Вингер сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от матча против Боснии и Герцеговины.

«Мы все скучали по партнерам по сборной, и сейчас был второй день сплошного позитива. Ждем всех наших легионеров. И я не думаю, что сейчас время как-то конкретно оценивать сборную Боснии и Герцеговины», – отметил Александр Зубков.

21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-оф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

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сборная Украины по футболу Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина Александр Зубков
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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