Чемпионат Европы16 марта 2024, 11:15 |
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Александр ЗУБКОВ: «Ждем всех наших легионеров»
Александр уверен, что пока рано оценивать будущего соперника
16 марта 2024, 11:15 |
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Вингер сборной Украины Александр Зубков поделился ожиданиями от матча против Боснии и Герцеговины.
«Мы все скучали по партнерам по сборной, и сейчас был второй день сплошного позитива. Ждем всех наших легионеров. И я не думаю, что сейчас время как-то конкретно оценивать сборную Боснии и Герцеговины», – отметил Александр Зубков.
21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-оф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.
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