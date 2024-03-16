Известно, кто будет транслировать матч Кубка Украины Шахтер – Черноморец

Полуфинальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Черноморец» будет транслировать UPL.TV.

«Горняки» предоставили право на показ игры официальному каналу украинской Премьер-лиги.

Сообщается, что такое решение ФК «Шахтер» принял для того, чтобы как можно больше болельщиков получили доступ к просмотру поединка, а также для поддержки развития UPL.TV.

Встреча состоится 3 апреля во Львове и начнется в 18:00.

Во втором полуфинале сыграют «Полесье» и «Ворскла».