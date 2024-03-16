Кубок Украины16 марта 2024, 11:07 |
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Известно, кто будет транслировать матч Кубка Украины Шахтер – Черноморец
«Горняки» предоставили право на показ игры официальному каналу украинской Премьер-лиги
16 марта 2024, 11:07 |
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Полуфинальный матч Кубка Украины «Шахтер» – «Черноморец» будет транслировать UPL.TV.
«Горняки» предоставили право на показ игры официальному каналу украинской Премьер-лиги.
Сообщается, что такое решение ФК «Шахтер» принял для того, чтобы как можно больше болельщиков получили доступ к просмотру поединка, а также для поддержки развития UPL.TV.
Встреча состоится 3 апреля во Львове и начнется в 18:00.
Во втором полуфинале сыграют «Полесье» и «Ворскла».
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