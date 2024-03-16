Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины»
Чемпионат Европы
16 марта 2024, 10:57 |
285
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины»

Игрок национальной команды уверен, что нужно сконцентрироваться на себе

16 марта 2024, 10:57 |
285
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины»
УАФ. Александр Зинченко

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча против Боснии и Герцеговины.

«Я думаю, что нам не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины, а надо готовиться самим и показать свою лучшую игру. Если мы будем сконцентрированы на себе, мы сможем продемонстрировать гораздо больше, чем ожидают болельщики. Не нужно смотреть на уровень соперника – надо готовиться и показать свою лучшую игру», – сказал Александр Зинченко.

21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

По теме:
Игрок, отказавшийся от паспорта Украины, вызван в сборную Польши
Александр ЗУБКОВ: «Ждем всех наших легионеров»
Босния и Герцеговина в экстренном порядке вызвала игрока на матч с Украиной
сборная Украины по футболу Александр Зинченко Евро-2024 Босния и Герцеговина - Украина
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин раздал автографы в Памплоне накануне матча Реала в Ла Лиге
Футбол | 16 марта 2024, 07:59 0
ФОТО. Лунин раздал автографы в Памплоне накануне матча Реала в Ла Лиге
ФОТО. Лунин раздал автографы в Памплоне накануне матча Реала в Ла Лиге

16 марта королевский клуб проведет поединок 29-го тура против «Осасуны»

Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Теннис | 16 марта 2024, 08:15 2
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс
Сенсация в матче-триллере. Определена вторая финалистка в Индиан-Уэллс

Мария Саккари неожиданно выбила Коко Гофф в трех сетах

ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
Теннис | 15.03.2024, 10:40
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
ВИДЕО. Медведев обиделся и начал издеваться над Руне, не увидев извинения
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Футбол | 15.03.2024, 17:06
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
Лунин не будет играть? Анчелотти признался, когда вернется Куртуа
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
Футбол | 15.03.2024, 14:15
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
С кем сыграет Трубин? Результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 15
Футбол
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 09:20 5
Теннис
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
15.03.2024, 00:10 12
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
16.03.2024, 03:15 6
Футбол
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
15.03.2024, 06:05 1
Теннис
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
14.03.2024, 22:05 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем