Александр ЗИНЧЕНКО: «Не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины»

Один из лидеров сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча против Боснии и Герцеговины.

«Я думаю, что нам не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины, а надо готовиться самим и показать свою лучшую игру. Если мы будем сконцентрированы на себе, мы сможем продемонстрировать гораздо больше, чем ожидают болельщики. Не нужно смотреть на уровень соперника – надо готовиться и показать свою лучшую игру», – сказал Александр Зинченко.

21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.