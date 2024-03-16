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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 10:45 |
455
0

Интернасьонал в ближайшие дни объявит о подписании игрока Шахтера

Витао станет полноправным футболистом «колорадос»

16 марта 2024, 10:45 |
455
0
Интернасьонал в ближайшие дни объявит о подписании игрока Шахтера
twitter.com/SCInternacional. Витао

Бразильский «Интернасьонал» готовится в ближайшие дни официально объявить о подписании полноценного контракта с 24-летним центрбеком «Шахтера» Витао, который ныне выступает за «колорадос» по Annexe 7 ФИФА.

Стороны уже согласовали и оформили пятилетний контракт, и теперь предстоит дождаться лишь официального оглашения об этом событии.

Контракт Витао с «Шахтером» действует до 30 июня, что позволяет футболисту легально вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительное трудовое соглашение.

Напомним, «Шахтер» купил Витао в сентябре 2019 года за 4 миллиона евро из «Палмейраса».

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Источник iG
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