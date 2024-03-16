Ига СВЁНТЕК: «Я бы не сказала, что у нас с Костюк крепкие отношения»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после победы над Мартой Костюк рассказала о взаимоотношениях с украинкой.

– Вы с Мартой очень давно знакомы. Как это отразилось на вашем настрое, когда вы вышли на корт с таким знакомым соперником?

– Честно говоря, я не думаю, что мы играли в юниорах. Мы играли один раз? Я даже не помню.

Она на год младше, так что не то чтобы мы всегда играли одни и те же турниры, но в основном, да, играли. Сейчас я знаю ее в основном по общению раздевалке, а не из-за того, что мы играли раньше.

Так что я бы не сказала, что у нас действительно крепкие отношения. Это больше похоже на отношения с любым другим игроком, но я знаю, как она боролась в начале войны со всем. Поскольку я тоже очень сильно поддерживала Украину, мы с ней общались на эту тему немного больше.

Но сегодня все было посвящено теннису, так что это не оказало влияния.