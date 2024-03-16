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Молодежные турниры
16 марта 2024, 09:30 | Обновлено 16 марта 2024, 10:02
413
0

ШЕВЧЕНКО – игрокам U-17: «Мы не прошли в 1994 году на Евро. А вы – молодцы»

Президент УАФ пообщался со сборной Украины U-17

16 марта 2024, 09:30 | Обновлено 16 марта 2024, 10:02
413
0
ШЕВЧЕНКО – игрокам U-17: «Мы не прошли в 1994 году на Евро. А вы – молодцы»
УАФ. Юрий Мороз и Андрей Шевченко

15 марта президент УАФ Андрей Шевченко пообщался с игроками и тренерами сборной Украины U-17. Эта команда завоевала путевку на Евро-2024, которое в мае-июне будет проходить на Кипре. Но многие исполнители, вызванные в ее состав, играют за рубежом и из Греции, где проходили матчи элит-раунда отбора, сразу вернулись в свои клубы. Поэтому пообщаться со сборной Андрею Шевченко удалось из Дома футбола лишь в режиме электронной конференции, участие в которой приняли практически все футболисты сине-желтых.

«Вы сделали очень важный шаг в своей карьере. Я в вашем возрасте не достигал такого успеха. Когда я был где-то в таком возрасте, как вы, мы играли стыковые матчи с Нидерландами: 2:2 сыграли дома, 0:0 – на выезде и не прошли в 1994 году на Евро. А вы – молодцы!

Однако это только начало вашего пути. Сейчас у вас очень яркий момент в карьере, вы уверенно преодолели элитный раунд отбора. Но чемпионат Европы – это совсем другая мотивация! Там будет очень высокий уровень команд и игроков. Но всегда надо соревноваться с лучшими – нужно двигаться вперед, искать для себя новые вызовы», – сказал Андрей Шевченко, обращаясь к футболистам сборной Украины U-17.

В свою очередь тренер команды Юрий Мороз, который во время встречи также присутствовал в Доме футбола, пригласил Андрея Шевченко поддержать сборную во время финальной части Евро-2024 на Кипре. Президент УАФ заверил, что постарается найти возможность сделать это лично. И об этом, обращаясь к игрокам, добавил: «Чемпионат Европы – это шанс показать себя. На трибунах во время матчей будет много представителей известных клубов со всей Европы. Но я хочу, чтобы вы поняли: главное – не только проявить индивидуальные качества, главное – это выступление команды. Сейчас в футбольном мире тренды меняются. Ведущие специалисты смотрят на результаты команды в целом, а не акцентируют внимание на отдельных исполнителях, как бы индивидуально сильно они ни были подготовлены. Сейчас в футболисте больше всего ценится умение работать именно на команду, на ее результат».

Евро-2024 (U-17) с участием 16-ти сборных будет проходить с 20 мая по 5 июня на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Жеребьевка финального турнира состоится в кипрской Ая-Напе 3 апреля. 16 участников будут разбиты на четыре группы по четыре команды. Сейчас участие в чемпионате себе гарантировали Кипр (как хозяин соревнований) и Украина.

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Андрей Шевченко сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу U-17
Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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