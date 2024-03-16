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  4. Свёнтек после матча с Костюк назвала три главных атрибута своей игры
WTA
16 марта 2024, 08:55 |
742
0

Свёнтек после матча с Костюк назвала три главных атрибута своей игры

Первая ракетка мира объяснила, как ей помогли выйти на новый уровнеь

16 марта 2024, 08:55 |
742
0
Свёнтек после матча с Костюк назвала три главных атрибута своей игры
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после победы над Мартой Костюк в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) рассказала о своих главных сильных сторонах на корте.

– Я бы сказала, что в целом это интенсивность, дисциплина и мой топ-спин.

– Как выросла ваша интенсивность и дисциплина, и как вы стали лучше?
– Помню, когда я была моложе, в какой-то момент я больше играл от обороны. Когда я начал работать с Томашем Викторовским, он научил меня, как быть более агрессивной, но при этом нужно соблюдать баланс.

Дисциплина появилась, когда в команду пришла Дарья (психолог – прим.), и она научила меня быть более сосредоточенной и концентрироваться на правильных вещах. Потому что я помню, что в юности мои мысли уходили в другое русло, и у меня еще не было навыков, чтобы быть настолько дисциплинированной.

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WTA Индиан-Уэллс Марта Костюк Ига Свёнтек
Источник ASAP text
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