Свёнтек после матча с Костюк назвала три главных атрибута своей игры

Первая ракетка мира Ига Свёнтек после победы над Мартой Костюк в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США) рассказала о своих главных сильных сторонах на корте.

– Я бы сказала, что в целом это интенсивность, дисциплина и мой топ-спин.

– Как выросла ваша интенсивность и дисциплина, и как вы стали лучше?

– Помню, когда я была моложе, в какой-то момент я больше играл от обороны. Когда я начал работать с Томашем Викторовским, он научил меня, как быть более агрессивной, но при этом нужно соблюдать баланс.

Дисциплина появилась, когда в команду пришла Дарья (психолог – прим.), и она научила меня быть более сосредоточенной и концентрироваться на правильных вещах. Потому что я помню, что в юности мои мысли уходили в другое русло, и у меня еще не было навыков, чтобы быть настолько дисциплинированной.