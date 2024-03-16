15 марта состоялся товарищеский матч между командами «Карпаты» Львов и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:2.

Поединок запомнился не только благодаря немалому количеству голов, но и одним забавным эпизодом.

На 72-й минуте, во время атаки «горняков», Педринью влетел в арбитра Александра Шандора. Рефери не удержался на ногах и сделал кувырок через голову, упав на газон.

Ситуация вызвала хохот у Лассины Траоре и Юрия Романюка, которые в этот момент боролись за мяч. Шандор также с юмором отнесся к этой ситуации, но ему все же пришлось обратиться за медицинской помощью. Педриньо не отходил от арбитра, пока врачи «Шахтера» не вернули судью в игру. Александр спокойно отработал до завершения встречи.

ВИДЕО. Футболист Шахтера снес судью, заставив его сделать кувырок на газоне