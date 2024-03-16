Чемпионат Европы16 марта 2024, 06:57 | Обновлено 16 марта 2024, 07:06
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ВИДЕО. Как Зинченко с нетерпением ждет Яремчука в сборной Украины
Зинченко и Зубков приняли участие в прямом стриме из лагеря сине-желтых
16 марта 2024, 06:57 | Обновлено 16 марта 2024, 07:06
1551
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Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Александр Зубков приняли участие в прямом стриме, который провела Влада Зинченко.
Зинченко в шутливой манере рассказал, как он ждет в сборной Украины форварда Романа Яремчука.
21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.
ВИДЕО. Как Зинченко с нетерпением ждет Яремчука в сборной Украины
ВИДЕО. Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко и Зубков в прямом эфире
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