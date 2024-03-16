Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Александр Зубков приняли участие в прямом стриме, который провела Влада Зинченко.

Зинченко в шутливой манере рассказал, как он ждет в сборной Украины форварда Романа Яремчука.

21 марта сборная Украины в боснийском городе Зеница сыграет матч плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины.

ВИДЕО. Как Зинченко с нетерпением ждет Яремчука в сборной Украины

ВИДЕО. Стрим из лагеря сборной Украины. Зинченко и Зубков в прямом эфире