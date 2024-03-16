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Лига конференций
Проходит дальше Виктория Пльзень
14.03.2024 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 0 : 0
3 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Серветт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
16 марта 2024, 05:23 | Обновлено 16 марта 2024, 05:48
50
0

Виктория П – Серветт – 0:0 (пен. 3:1). Серия пенальти. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций

16 марта 2024, 05:23 | Обновлено 16 марта 2024, 05:48
50
0
Виктория П – Серветт – 0:0 (пен. 3:1). Серия пенальти. Видеообзор матча
Twitter

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Виктория Пльзень из Чехии и Серветт из Швейцарии определили победителя в серии пенальти, где больше повезло хозяевам поля.

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:0, пен 3:1 (первый матч – 0:0)

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Павел Шульц (Виктория Пльзень).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джон Москера (Виктория Пльзень).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жереми Гийемено (Серветт).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Томаш Хорый (Виктория Пльзень).
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Источник Sport.ua
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