Виктория П – Серветт – 0:0 (пен. 3:1). Серия пенальти. Видеообзор матча

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Виктория Пльзень из Чехии и Серветт из Швейцарии определили победителя в серии пенальти, где больше повезло хозяевам поля.

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария) – 0:0, пен 3:1 (первый матч – 0:0)