Брюгге – Мольде – 3:0. Бельгийцы отыгрались. Видео голов и обзор матча

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Брюгге решил задачу выхода в четвертьфинал, взяв реванш у Мольде за поражение в первой игре.

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Брюгге – Мольде – 3:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Сков Ольсен, 45+1, 48, Скурас, 71.