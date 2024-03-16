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Лига конференций
Проходит дальше Брюгге
14.03.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:2 3 : 0
Мольде
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Лига конференций
16 марта 2024, 03:45 | Обновлено 16 марта 2024, 05:19
24
0

Брюгге – Мольде – 3:0. Бельгийцы отыгрались. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций

16 марта 2024, 03:45 | Обновлено 16 марта 2024, 05:19
24
0
Брюгге – Мольде – 3:0. Бельгийцы отыгрались. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Брюгге решил задачу выхода в четвертьфинал, взяв реванш у Мольде за поражение в первой игре.

Лиги конференций. 1/8 финала

Ответные матчи, 14 марта

Брюгге – Мольде – 3:0 (первый матч – 1:2)

Голы: Сков Ольсен, 45+1, 48, Скурас, 71.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Михал Скурась (Брюгге).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Брюгге).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Брюгге).
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Лига конференций Брюгге Мольде видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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