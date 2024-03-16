Лига конференций16 марта 2024, 03:45 | Обновлено 16 марта 2024, 05:19
24
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Брюгге – Мольде – 3:0. Бельгийцы отыгрались. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/8 финала Лиги конференций
16 марта 2024, 03:45 | Обновлено 16 марта 2024, 05:19
24
0
Вечером 14 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций.
Брюгге решил задачу выхода в четвертьфинал, взяв реванш у Мольде за поражение в первой игре.
Лиги конференций. 1/8 финала
Ответные матчи, 14 марта
Брюгге – Мольде – 3:0 (первый матч – 1:2)
Голы: Сков Ольсен, 45+1, 48, Скурас, 71.
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Михал Скурась (Брюгге).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Брюгге).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Ольсен (Брюгге).
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