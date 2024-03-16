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Украина. Премьер лига
16 марта 2024, 04:41 | Обновлено 16 марта 2024, 04:57
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0

СИДОРЧУК: «Интересно смотреть за Минаем, они пробуют играть в футбол»

Экс-хавбек «Динамо» назвал клубы, удивившие в текущем сезоне УПЛ

16 марта 2024, 04:41 | Обновлено 16 марта 2024, 04:57
102
0
СИДОРЧУК: «Интересно смотреть за Минаем, они пробуют играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Игрок бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук, экс-хавбек «Динамо», назвал клубы, удивившие в текущем сезоне УПЛ:

«Чтобы сильно удивило, то нет. Но мне очень нравится игра Кривбасса. Я помню, как играла Заря Юрия Вернидуба, поэтому мне сейчас очень интересно наблюдать, как они играют на мяче, быстрые атаки.

Еще мне интересно посмотреть за Минаем. Смотрел их матч против Шахтера, и они пытаются играть в футбол. И работа Романа Григорчука заслуживает внимания. Было бы любопытно посмотреть на него в команде, у которой нет проблем.

Какие игроки стали открытием? У Руха есть неплохие ребята, мне Илья Квасница нравится. В прошлом году мы играли с Черноморцем, и мне понравился опорный полузащитник Александр Васильев. О нем ничего не говорят, но видно, что в нем есть что-то футбольное».

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Сергей Сидорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Минай Черноморец Одесса Роман Григорчук Илья Квасница Александр Васильев
Источник ТаТоТаке
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