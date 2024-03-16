СИДОРЧУК: «Интересно смотреть за Минаем, они пробуют играть в футбол»

Игрок бельгийского «Вестерло» Сергей Сидорчук, экс-хавбек «Динамо», назвал клубы, удивившие в текущем сезоне УПЛ:

«Чтобы сильно удивило, то нет. Но мне очень нравится игра Кривбасса. Я помню, как играла Заря Юрия Вернидуба, поэтому мне сейчас очень интересно наблюдать, как они играют на мяче, быстрые атаки.

Еще мне интересно посмотреть за Минаем. Смотрел их матч против Шахтера, и они пытаются играть в футбол. И работа Романа Григорчука заслуживает внимания. Было бы любопытно посмотреть на него в команде, у которой нет проблем.

Какие игроки стали открытием? У Руха есть неплохие ребята, мне Илья Квасница нравится. В прошлом году мы играли с Черноморцем, и мне понравился опорный полузащитник Александр Васильев. О нем ничего не говорят, но видно, что в нем есть что-то футбольное».