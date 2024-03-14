«Впервые в карьере». Сидорчук объяснил, почему выпал из стартового состава
Хавбек честно рассказал о ситуации в Вестерло
Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, почему потерял место в основном составе «Вестерло», который в чемпионате идет на 11-й позиции.
«Одна из причин – результаты команды, не могли выиграть несколько матчей. Другая причина – моя не совсем уверенная игра, не такая, как от меня ждут. И третье – я не очень «свежий», скажем так. Тренер спросил, почему так. Я ему ответил честно: впервые у меня так за 14 лет, что зимой не было выходных».
«Мы рано с «Динамо» начали сезон, потом не было отпуска и затем Бельгия. У меня тут была зимой пауза шесть дней, мне дали программу, а там четыре дня беговой работы».
«Я чувствовал себя хорошо, начал зимой неплохо, но потом начала накатываться усталость волна за волной», — сказал Сидорчук.
В нынешнем сезоне Сергей провел в Бельгии 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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