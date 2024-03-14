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  4. «Впервые в карьере». Сидорчук объяснил, почему выпал из стартового состава
Бельгия
14 марта 2024, 11:13 | Обновлено 14 марта 2024, 12:10
699
4

«Впервые в карьере». Сидорчук объяснил, почему выпал из стартового состава

Хавбек честно рассказал о ситуации в Вестерло

14 марта 2024, 11:13 | Обновлено 14 марта 2024, 12:10
699
4
«Впервые в карьере». Сидорчук объяснил, почему выпал из стартового состава
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Хавбек сборной Украины Сергей Сидорчук рассказал о том, почему потерял место в основном составе «Вестерло», который в чемпионате идет на 11-й позиции.

«Одна из причин – результаты команды, не могли выиграть несколько матчей. Другая причина – моя не совсем уверенная игра, не такая, как от меня ждут. И третье – я не очень «свежий», скажем так. Тренер спросил, почему так. Я ему ответил честно: впервые у меня так за 14 лет, что зимой не было выходных».

«Мы рано с «Динамо» начали сезон, потом не было отпуска и затем Бельгия. У меня тут была зимой пауза шесть дней, мне дали программу, а там четыре дня беговой работы».

«Я чувствовал себя хорошо, начал зимой неплохо, но потом начала накатываться усталость волна за волной», — сказал Сидорчук.

В нынешнем сезоне Сергей провел в Бельгии 22 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Вестерло Сергей Сидорчук чемпионат Бельгии по футболу
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 4
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Iigor6583
Там дурнячок не проходить, або граєш в повну силу, або поліровочник лавки. Коноплянка не дасть збрехати. 
Також незрозуміло, чому його викликали в збірну ?
Він вже давно грає наче на ходулях черепаха.
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Fireball
Почему выпил?
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