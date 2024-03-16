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  4. ФОТО. Лунин раздал автографы в Памплоне накануне матча Реала в Ла Лиге
Испания
16 марта 2024, 05:10 |
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ФОТО. Лунин раздал автографы в Памплоне накануне матча Реала в Ла Лиге

16 марта королевский клуб проведет поединок 29-го тура против «Осасуны»

16 марта 2024, 05:10 |
60
0
ФОТО. Лунин раздал автографы в Памплоне накануне матча Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

16 марта состоится матч 29-го тура Ла Лиги между командами «Осасуна» и «Реал» Мадрид. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне.

15 марта королевский клуб прибыл в Памплону и провел автограф-сессию, в которой принял участие и украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин.

Сейчас «Реал» занимает первое место в таблице чемпионата Испании с 69 очками, опережая ближайшего преследователя «Жирону» на 7 пунктов. У «Осасуны» 10-я позиция и 36 баллов.

Игра «Осасуна» – «Реал» начнется в 17:15 по Киеву.

ФОТО. Лунин раздал автографы в Памплоне накануне матча Реала в Ла Лиге

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фото Андрей Лунин Реал Мадрид Осасуна Осасуна - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу автограф
Источник ФК Реал Мадрид
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