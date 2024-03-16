Чиро Иммобиле с семьей подверглись нападению возле школы его сына

Капитан «Лацио» Чиро Иммобиле готовится подать в суд после того, как он и его семья подверглись словесному и физическому нападению возле школы его сына.

Иммобиле вместе со своей женой Джессикой и четырехлетним сыном подвергся атаке со стороны группы людей перед зданием школы их ребенка в Риме.

В заявлении агентства Scarlott Company от имени Чиро предполагается, что СМИ частично виноваты в атаке на Иммобиле и его семью.

Утверждается, что инцидент произошел якобы после «разжигания ненависти, осуществленного и поддержанного некоторыми представителями прессы, которые распространяли слова ненависти к Чиро Иммобиле через свои каналы социальных сетей».

Было подтверждено, что Иммобиле будет подавать судебный иск против лиц, причастных к инциденту возле школы.

«Лацио» в прошлый вторник выбыл из Лиги чемпионов, уступив «Баварии», а затем потерпел поражение от «Удинезе» со счетом 1:2 в Серии А. Эти неудачи оказались последним гвоздем для тренера Маурицио Сарри, который после этого подал в отставку.