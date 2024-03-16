ВИДЕО. Пара топовых виннерсов от Марты. Как Костюк со Свентек в США играла

В ночь на 16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался 1 час и 9 минут.

Костюк впервые сыграла в полуфинале на уровне тысячников.

Свентек в 10-й раз в карьере вышла в финал соревнований WTA 1000. В матче за титул в Индиан-Уэллс полька сыграет против победительницы матча Мария Саккари – Коко Гофф.

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