ВИДЕО. Пара топовых виннерсов от Марты. Как Костюк со Свентек в США играла
Украинка не сумела пройти Игу в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс
В ночь на 16 марта украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 32) проиграла первой ракетке мира Иге Свентек (Польша) в полуфинале хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
Игра завершилась в двух сетах со счетом 6:2, 6:1. Поединок продолжался 1 час и 9 минут.
Костюк впервые сыграла в полуфинале на уровне тысячников.
Свентек в 10-й раз в карьере вышла в финал соревнований WTA 1000. В матче за титул в Индиан-Уэллс полька сыграет против победительницы матча Мария Саккари – Коко Гофф.
ВИДЕО. Пара топовых виннерсов от Марты. Как Костюк со Свентек в США играла
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