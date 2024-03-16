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Чемпионат Франции
Тулуза
15.03.2024 22:00 – FT 2 : 3
Лион
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Франция
16 марта 2024, 02:59 | Обновлено 16 марта 2024, 03:21
33
0

ВИДЕО. Тулуза и Лион устроили голевую перестрелку. Львы оказались точнее

«Лион» замыкает топ-10 в турнирной таблице чемпионата Франции

16 марта 2024, 02:59 | Обновлено 16 марта 2024, 03:21
33
0
ВИДЕО. Тулуза и Лион устроили голевую перестрелку. Львы оказались точнее
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Тулуза» дома проиграла «Лиону» со счетом 2:3.

Счет открыл форвард гостей Александр Ляказетт. После перерыва хозяева забили дважды, однако в конце встречи Львы завершили игру в свою пользу усилиями Райани Шерки и Джейка О'Брайена.

«Лион» замыкает топ-10 в турнирной таблице чемпионата Франции (34 очка), «Тулуза» идет на 11-й позиции (29 очков).

Лига 1. 26-й тур, 15 марта

Тулуза – Лион – 2:3

Голы: Даллинга, 53, Сьерро, 59 (пен) – Ляказетт, 33, Шерки, 77, О'Брайен, 81

Видео голов и обзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Джейк О’Брайен (Лион).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Венсан Сьерро (Тулуза).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
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чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Тулуза Лион видео голов и обзор Александр Ляказетт Райан Шерки
Источник Sport.ua
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