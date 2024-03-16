ВИДЕО. Тулуза и Лион устроили голевую перестрелку. Львы оказались точнее
«Лион» замыкает топ-10 в турнирной таблице чемпионата Франции
В матче 26-го тура чемпионата Франции «Тулуза» дома проиграла «Лиону» со счетом 2:3.
Счет открыл форвард гостей Александр Ляказетт. После перерыва хозяева забили дважды, однако в конце встречи Львы завершили игру в свою пользу усилиями Райани Шерки и Джейка О'Брайена.
«Лион» замыкает топ-10 в турнирной таблице чемпионата Франции (34 очка), «Тулуза» идет на 11-й позиции (29 очков).
Лига 1. 26-й тур, 15 марта
Тулуза – Лион – 2:3
Голы: Даллинга, 53, Сьерро, 59 (пен) – Ляказетт, 33, Шерки, 77, О'Брайен, 81
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