ВИДЕО. Быки забодали Козлов. РБ Лейпциг отгрузил 5 мячей в ворота Кельна
Команда из Лейпцига набрал 49 очков и поднялась на 4-е место в Бундеслиге
В матче 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Кельн» со счетом 5:1.
На 15-й минуте хавбек гостей Хави Симонс открыл счет, но хозяева отыгрались благодаря голу Саркиса Адамяна из Армении
Во второй половине Быки отгрузили Козлам 4 мяча: Лои Опенда оформил дубль, по мячу забили Амаду Хайдара и Юссуф Поульсен.
«РБ Лейпциг» набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в Бундеслиге ,«Кельн» идет на 16-й позиции (18 очков).
Бундеслига. 26-й тур, 15 марта
Кельн – РБ Лейпциг – 1:5
Голы: Адамян, 18 – Симонс, 15, Опенда, 63, 67, Айдара, 70, Поульсен, 82
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