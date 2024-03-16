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  4. ВИДЕО. Быки забодали Козлов. РБ Лейпциг отгрузил 5 мячей в ворота Кельна
Чемпионат Германии
Кельн
15.03.2024 21:30 – FT 1 : 5
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
16 марта 2024, 02:43 | Обновлено 16 марта 2024, 02:58
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ВИДЕО. Быки забодали Козлов. РБ Лейпциг отгрузил 5 мячей в ворота Кельна

Команда из Лейпцига набрал 49 очков и поднялась на 4-е место в Бундеслиге

16 марта 2024, 02:43 | Обновлено 16 марта 2024, 02:58
42
0
ВИДЕО. Быки забодали Козлов. РБ Лейпциг отгрузил 5 мячей в ворота Кельна
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Кельн» со счетом 5:1.

На 15-й минуте хавбек гостей Хави Симонс открыл счет, но хозяева отыгрались благодаря голу Саркиса Адамяна из Армении

Во второй половине Быки отгрузили Козлам 4 мяча: Лои Опенда оформил дубль, по мячу забили Амаду Хайдара и Юссуф Поульсен.

«РБ Лейпциг» набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в Бундеслиге ,«Кельн» идет на 16-й позиции (18 очков).

Бундеслига. 26-й тур, 15 марта

Кельн – РБ Лейпциг – 1:5

Голы: Адамян, 18 – Симонс, 15, Опенда, 63, 67, Айдара, 70, Поульсен, 82

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Айдара (РБ Лейпциг).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (РБ Лейпциг).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Саркиз Адамян (Кельн).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Хави Симонс (РБ Лейпциг).
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РБ Лейпциг Кельн чемпионат Германии по футболу Бундеслига Лои Опенда Хави Симонс Амаду Айдара Юссуф Поульсен
Источник Sport.ua
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