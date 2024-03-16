ВИДЕО. Быки забодали Козлов. РБ Лейпциг отгрузил 5 мячей в ворота Кельна

В матче 26-го тура чемпионата Германии «РБ Лейпциг» на выезде разгромил «Кельн» со счетом 5:1.

На 15-й минуте хавбек гостей Хави Симонс открыл счет, но хозяева отыгрались благодаря голу Саркиса Адамяна из Армении

Во второй половине Быки отгрузили Козлам 4 мяча: Лои Опенда оформил дубль, по мячу забили Амаду Хайдара и Юссуф Поульсен.

«РБ Лейпциг» набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в Бундеслиге ,«Кельн» идет на 16-й позиции (18 очков).

Бундеслига. 26-й тур, 15 марта

Кельн – РБ Лейпциг – 1:5

Голы: Адамян, 18 – Симонс, 15, Опенда, 63, 67, Айдара, 70, Поульсен, 82

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