15.03.2024 22:00 – FT 2 : 0
Испания16 марта 2024, 02:27 | Обновлено 16 марта 2024, 02:49
92
0
ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл у Кадиса, впервые гол забил легионер из болот
Баскский клуб входит в топ-6, а «Кадис» ведет борьбу за выживание
16 марта 2024, 02:27 | Обновлено 16 марта 2024, 02:49
92
0
В матче 29-го тура чемпионата Испании в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» выиграл у «Кадиса» (2:0).
На 28-й минуте хавбек Микель Мерино открыл счет. А на 68-й минуте футболист из болот арсен захарян, молчащий про войну, забил первый в карьере гол за испанскую команду.
«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и входит в топ-6, а «Кадис» ведет борьбу за выживание (18-е место, 22 очка).
Ла Лига. 29-й тур, 15 марта
Реал Сосьедад – Кадис – 2:0
Голы: Мерино, 28, захарян, 68
Видео голов и обзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Арсен Захарян (Реал Сосьедад).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 марта 2024, 03:25 6
21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024
Теннис | 15 марта 2024, 09:20 5
Марта как минимум на две строчки улучшит предыдущее достижение
Теннис | 15.03.2024, 06:05
Футбол | 15.03.2024, 21:50
Футбол | 16.03.2024, 00:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.03.2024, 06:25 4
15.03.2024, 13:15 77
14.03.2024, 22:43 1
14.03.2024, 16:39 25
15.03.2024, 19:45 5
14.03.2024, 21:16 57
14.03.2024, 22:35 15