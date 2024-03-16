ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл у Кадиса, впервые гол забил легионер из болот

В матче 29-го тура чемпионата Испании в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» выиграл у «Кадиса» (2:0).

На 28-й минуте хавбек Микель Мерино открыл счет. А на 68-й минуте футболист из болот арсен захарян, молчащий про войну, забил первый в карьере гол за испанскую команду.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и входит в топ-6, а «Кадис» ведет борьбу за выживание (18-е место, 22 очка).

Ла Лига. 29-й тур, 15 марта

Реал Сосьедад – Кадис – 2:0

Голы: Мерино, 28, захарян, 68

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