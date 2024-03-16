Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл у Кадиса, впервые гол забил легионер из болот
Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
15.03.2024 22:00 – FT 2 : 0
Кадис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 марта 2024, 02:27 | Обновлено 16 марта 2024, 02:49
92
0

ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл у Кадиса, впервые гол забил легионер из болот

Баскский клуб входит в топ-6, а «Кадис» ведет борьбу за выживание

16 марта 2024, 02:27 | Обновлено 16 марта 2024, 02:49
92
0
ВИДЕО. Реал Сосьедад выиграл у Кадиса, впервые гол забил легионер из болот
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 29-го тура чемпионата Испании в Сан-Себастьяне «Реал Сосьедад» выиграл у «Кадиса» (2:0).

На 28-й минуте хавбек Микель Мерино открыл счет. А на 68-й минуте футболист из болот арсен захарян, молчащий про войну, забил первый в карьере гол за испанскую команду.

«Реал Сосьедад» набрал 46 очков и входит в топ-6, а «Кадис» ведет борьбу за выживание (18-е место, 22 очка).

Ла Лига. 29-й тур, 15 марта

Реал Сосьедад – Кадис – 2:0

Голы: Мерино, 28, захарян, 68

Видео голов и обзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Арсен Захарян (Реал Сосьедад).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Реал Сосьедад).
По теме:
ВИДЕО. Тулуза и Лион устроили голевую перестрелку. Львы оказались точнее
Осасуна – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Кадис Ла Лига Арсен Захарян Микель Мерино видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Футбол | 15 марта 2024, 03:25 6
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина

21 марта в 21:45 состоится полуфинал плей-офф квалификации Евро-2024

Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Теннис | 15 марта 2024, 09:20 5
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс
Костюк установит личный рекорд в рейтинге WTA после турнира в Индиан-Уэллс

Марта как минимум на две строчки улучшит предыдущее достижение

Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Теннис | 15.03.2024, 06:05
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
Будет суперматч. Определены полуфиналисты Мастерса в Индиан-Уэллс
ФОТО. Подготовка Украины: первые тренировки, прибытие Забарного и Миколенко
Футбол | 15.03.2024, 21:50
ФОТО. Подготовка Украины: первые тренировки, прибытие Забарного и Миколенко
ФОТО. Подготовка Украины: первые тренировки, прибытие Забарного и Миколенко
РОТАНЬ: «Когда два игрока борются и разбивают головы – это обоюдная игра»
Футбол | 16.03.2024, 00:05
РОТАНЬ: «Когда два игрока борются и разбивают головы – это обоюдная игра»
РОТАНЬ: «Когда два игрока борются и разбивают головы – это обоюдная игра»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 77
Футбол
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
14.03.2024, 22:43 1
Футбол
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Мудрик упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
14.03.2024, 16:39 25
Футбол
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
Букмекеры назвали фаворита Лиги чемпионов после жеребьевки 1/4 финала
15.03.2024, 19:45 5
Футбол
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
Реванш за два поражения. Костюк разобралась с Потаповой в Индиан-Уэллс
14.03.2024, 21:16 57
Теннис
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем