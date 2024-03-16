Босния и Герцеговина в экстренном порядке вызвала игрока на матч с Украиной
Аднан Ковачевич заменил Адриана Баришича
15 марта главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич довызвал 30-летнего защитника Аднана Ковачевича из «Ракува» на матчи плей-офф Евро-2024.
«Из-за травмы защитник «Базеля» Адриан Баришич пропустит предстоящие матчи плей-офф Евро-2024 сборной Боснии и Герцеговины.
Вместо него тренер Саво Милошевич пригласил Аднана Ковачевича. Ковачевич выступает за польский «Ракув» и провел 12 матчей за нашу сборную», – говорится в заявлении прес-службы Федерации Боснии.
Сборная Украины в плей-офф Евро-2024 в гостях 21 марта сыграет против Боснии и Герцеговины. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия. Если команда Сергея Реброва пройдет в финальный раунд чемпионата Европы, она выступит в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
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