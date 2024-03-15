Экс-игрок Челси раскритиковал Мудрика и указал на его проблему

Бывший защитник «Челси» и сборной Нидерландов Марио Мельхиот высказался о 23-летнем вингере «Челси» Михаиле Мудрике.

«Мудрик иногда подбирает мяч и очень далеко отходит назад и Михаилу приходится пробежать около 40 ярдов, прежде чем он сможет кого-то обыграть.

Если футболист идет очень глубоко и подбирает мяч, то это самая легкая работа, которую он дает защитникам. Мудрик должен работать над этим. Он всегда должен думать заранее, где должен подобрать мяч, чтобы стать более опасным для соперника», – сказал Мельхиот.

В этом сезоне Мудрик провел 29 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативных передачи.

Ранее Мудрик принял участие в челендже «Челси».