ВИДЕО. Угадай партнера. Мудрик принял участие в челлендже Челси

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик поучаствовал в клубном челлендже Синих, пытаясь угадать партнера по эмблемам команд, за которые игрок выступал до перехода в состав лондонцев.

Мудрик без проблем угадал всех, а трудности возникли только с вратарем Робертом Санчесом.