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  4. ВИДЕО. Угадай партнера. Мудрик принял участие в челлендже Челси
Англия
15 марта 2024, 19:29 |
331
0

ВИДЕО. Угадай партнера. Мудрик принял участие в челлендже Челси

Украинец угадал почти всех партнеров

15 марта 2024, 19:29 |
331
0
ВИДЕО. Угадай партнера. Мудрик принял участие в челлендже Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик поучаствовал в клубном челлендже Синих, пытаясь угадать партнера по эмблемам команд, за которые игрок выступал до перехода в состав лондонцев.

Мудрик без проблем угадал всех, а трудности возникли только с вратарем Робертом Санчесом.

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Источник Sport.ua
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