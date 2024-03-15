Англия15 марта 2024, 19:29 |
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ВИДЕО. Угадай партнера. Мудрик принял участие в челлендже Челси
Украинец угадал почти всех партнеров
15 марта 2024, 19:29 |
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Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик поучаствовал в клубном челлендже Синих, пытаясь угадать партнера по эмблемам команд, за которые игрок выступал до перехода в состав лондонцев.
Мудрик без проблем угадал всех, а трудности возникли только с вратарем Робертом Санчесом.
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