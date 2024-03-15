Кане провел юбилейный матч в УПЛ
23-летний хавбек полтавчан Ибрахим Кане стал 11-м африканским «сотником» в УПЛ
В 21-м туре 100-й матч в чемпионатах Украины провел 23-летний полузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане. Он стал 11-м легионером из Черного континента, в том числе первым из Мали, достигшим этого рубежа. В число африканских «сотников» УПЛ, помимо Кане, входят 6 нигерийцев и по одному игроку из Камеруна, Марокко, Сенегала и Туниса.
К слову, среди легионеров полтавчан больше матчей, чем Ибрахим, провели в украинских чемпионатах только албанцы Арменд Даллку (292), Ахмед Янузи (170), Дебатик Цурри (148) и серб Йован Маркоски (226).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Африканские легионеры, проведшие 100 матчей в чемпионатах Украины
|
Матчи
|
Игрок
|
Страна
|
Клубы
|
Сезоны
|
298
|
Папа ГУЙЕ
|
Сенегал
|
Волынь (27), Металлист (212),
|
2005-2020
|
|
|
|
Днепр (32), Карпаты (14), Днепр-1 (13)
|
|
221
|
Лаки ИДАХОР
|
Нигерия
|
Динамо (27). Ворскла (14),
|
2002-2014
|
|
|
|
Карпаты (10), Таврия (132), Заря (38)
|
|
181
|
Харрисон ОМОКО
|
Нигерия
|
Арсенал (1), Ворскла (40),
|
2003-2011
|
|
|
|
Волынь (48), Таврия (52), Заря (40)
|
|
174
|
Самсон ГОДВИН
|
Нигерия
|
Карпаты (172), Волынь (2),
|
2002-2014
|
135
|
Эммануэль ОКОДУВА
|
Нигерия
|
Ворскла (13), Арсенал (100),
|
2002-2008
|
|
|
|
Шахтер (3), Металлург Д (19)
|
|
131
|
Айила ЮССУФ
|
Нигерия
|
Динамо (120), Металлист (11)
|
2004-2015
|
123
|
Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ
|
Марокко
|
Динамо
|
2003-2012
|
121
|
Анис БУССАИДИ
|
Тунис
|
Металлург Д (65), Таврия (56)
|
2005-2014
|
110
|
Джулиус АГАХОВА
|
Нигерия
|
Шахтер (100), Севастополь (10)
|
2001-2011
|
108
|
Адольф ТЕЙКУ
|
Камерун
|
Металлург З (87), Черноморец (21)
|
2009-2015
|
100
|
Ибрахим КАНЕ
|
Мали
|
Ворскла
|
2019-2024
Сезоны обозначены годом их окончания.
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