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Украина. Премьер лига
15 марта 2024, 21:57 | Обновлено 15 марта 2024, 22:18
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Кане провел юбилейный матч в УПЛ

23-летний хавбек полтавчан Ибрахим Кане стал 11-м африканским «сотником» в УПЛ

15 марта 2024, 21:57 | Обновлено 15 марта 2024, 22:18
350
0
Кане провел юбилейный матч в УПЛ
ФК Ворскла. Ибрахим Кане

В 21-м туре 100-й матч в чемпионатах Украины провел 23-летний полузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане. Он стал 11-м легионером из Черного континента, в том числе первым из Мали, достигшим этого рубежа. В число африканских «сотников» УПЛ, помимо Кане, входят 6 нигерийцев и по одному игроку из Камеруна, Марокко, Сенегала и Туниса.

К слову, среди легионеров полтавчан больше матчей, чем Ибрахим, провели в украинских чемпионатах только албанцы Арменд Даллку (292), Ахмед Янузи (170), Дебатик Цурри (148) и серб Йован Маркоски (226).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Африканские легионеры, проведшие 100 матчей в чемпионатах Украины

Матчи

Игрок

Страна

Клубы

Сезоны

298

Папа ГУЙЕ

Сенегал

Волынь (27), Металлист (212),

2005-2020

Днепр (32), Карпаты (14), Днепр-1 (13)

221

Лаки ИДАХОР

Нигерия

Динамо (27). Ворскла (14),

2002-2014

Карпаты (10), Таврия (132), Заря (38)

181

Харрисон ОМОКО

Нигерия

Арсенал (1), Ворскла (40),

2003-2011

Волынь (48), Таврия (52), Заря (40)

174

Самсон ГОДВИН

Нигерия

Карпаты (172), Волынь (2),

2002-2014

135

Эммануэль ОКОДУВА

Нигерия

Ворскла (13), Арсенал (100),

2002-2008

Шахтер (3), Металлург Д (19)

131

Айила ЮССУФ

Нигерия

Динамо (120), Металлист (11)

2004-2015

123

Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ

Марокко

Динамо

2003-2012

121

Анис БУССАИДИ

Тунис

Металлург Д (65), Таврия (56)

2005-2014

110

Джулиус АГАХОВА

Нигерия

Шахтер (100), Севастополь (10)

2001-2011

108

Адольф ТЕЙКУ

Камерун

Металлург З (87), Черноморец (21)

2009-2015

100

Ибрахим КАНЕ

Мали

Ворскла

2019-2024

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Источник Sport.ua
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