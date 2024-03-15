Кане провел юбилейный матч в УПЛ

В 21-м туре 100-й матч в чемпионатах Украины провел 23-летний полузащитник «Ворсклы» Ибрахим Кане. Он стал 11-м легионером из Черного континента, в том числе первым из Мали, достигшим этого рубежа. В число африканских «сотников» УПЛ, помимо Кане, входят 6 нигерийцев и по одному игроку из Камеруна, Марокко, Сенегала и Туниса.

К слову, среди легионеров полтавчан больше матчей, чем Ибрахим, провели в украинских чемпионатах только албанцы Арменд Даллку (292), Ахмед Янузи (170), Дебатик Цурри (148) и серб Йован Маркоски (226).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Африканские легионеры, проведшие 100 матчей в чемпионатах Украины

Матчи Игрок Страна Клубы Сезоны 298 Папа ГУЙЕ Сенегал Волынь (27), Металлист (212), 2005-2020 Днепр (32), Карпаты (14), Днепр-1 (13) 221 Лаки ИДАХОР Нигерия Динамо (27). Ворскла (14), 2002-2014 Карпаты (10), Таврия (132), Заря (38) 181 Харрисон ОМОКО Нигерия Арсенал (1), Ворскла (40), 2003-2011 Волынь (48), Таврия (52), Заря (40) 174 Самсон ГОДВИН Нигерия Карпаты (172), Волынь (2), 2002-2014 135 Эммануэль ОКОДУВА Нигерия Ворскла (13), Арсенал (100), 2002-2008 Шахтер (3), Металлург Д (19) 131 Айила ЮССУФ Нигерия Динамо (120), Металлист (11) 2004-2015 123 Бадр ЭЛЬ-КАДДУРИ Марокко Динамо 2003-2012 121 Анис БУССАИДИ Тунис Металлург Д (65), Таврия (56) 2005-2014 110 Джулиус АГАХОВА Нигерия Шахтер (100), Севастополь (10) 2001-2011 108 Адольф ТЕЙКУ Камерун Металлург З (87), Черноморец (21) 2009-2015 100 Ибрахим КАНЕ Мали Ворскла 2019-2024

Сезоны обозначены годом их окончания.