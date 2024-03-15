Лига чемпионов15 марта 2024, 21:21 | Обновлено 15 марта 2024, 21:52
736
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Когда сыграют Зинченко и Лунин? Стали известны даты четвертьфиналов ЛЧ
Поединки пройдут 9–10 и 16–17 апреля
15 марта 2024, 21:21 | Обновлено 15 марта 2024, 21:52
736
1
15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.
После были уточнены даты проведения поединков. Первые матчи состоятся 9–10 апреля, ответные игры 16–17 того же месяца. Время начала всех матчей – 22:00 по Киеву.
Расписание матчей 1/4 финала ЛЧ 2023/24 (начало 22:00 по Киеву)
9 апреля
- Арсенал – Бавария
- Реал – Манчестер Сити
10 апреля
- Атлетико – Боруссия Д
- ПСЖ – Барселона
16 апреля
- Боруссия Д – Атлетико
- Барселона – ПСЖ
17 апреля
- Бавария – Арсенал
- Манчестер Сити – Реал
В 1/4 финала ЛЧ Украину будут представлять два футболиста: Александр Зинченко («Арсенал») и Андрей Лунин («Реал»).
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