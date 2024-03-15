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Лига чемпионов
15 марта 2024, 21:21 | Обновлено 15 марта 2024, 21:52
736
1

Когда сыграют Зинченко и Лунин? Стали известны даты четвертьфиналов ЛЧ

Поединки пройдут 9–10 и 16–17 апреля

15 марта 2024, 21:21 | Обновлено 15 марта 2024, 21:52
736
1
Когда сыграют Зинченко и Лунин? Стали известны даты четвертьфиналов ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

После были уточнены даты проведения поединков. Первые матчи состоятся 9–10 апреля, ответные игры 16–17 того же месяца. Время начала всех матчей – 22:00 по Киеву.

Расписание матчей 1/4 финала ЛЧ 2023/24 (начало 22:00 по Киеву)

9 апреля

  • Арсенал – Бавария
  • Реал – Манчестер Сити

10 апреля

  • Атлетико – Боруссия Д
  • ПСЖ – Барселона

16 апреля

  • Боруссия Д – Атлетико
  • Барселона – ПСЖ

17 апреля

  • Бавария – Арсенал
  • Манчестер Сити – Реал


В 1/4 финала ЛЧ Украину будут представлять два футболиста: Александр Зинченко («Арсенал») и Андрей Лунин («Реал»).

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расписание календарь Лига чемпионов Андрей Лунин Александр Зинченко Арсенал Лондон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд ПСЖ Барселона
Источник УЕФА
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Комментарии 1
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Liverpool-FС
З одної сторони було б краще, якби замість Арсенала у ЛЧ грав Ліверпуль, а з другого - Ліверпулю ніхто не заважати ме взяти кубок ЛЄ і поборотися за кубок АПЛ  
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