Когда сыграют Зинченко и Лунин? Стали известны даты четвертьфиналов ЛЧ

15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24.

После были уточнены даты проведения поединков. Первые матчи состоятся 9–10 апреля, ответные игры 16–17 того же месяца. Время начала всех матчей – 22:00 по Киеву.

Расписание матчей 1/4 финала ЛЧ 2023/24 (начало 22:00 по Киеву)

9 апреля

Арсенал – Бавария

Реал – Манчестер Сити

10 апреля

Атлетико – Боруссия Д

ПСЖ – Барселона

16 апреля

Боруссия Д – Атлетико

Барселона – ПСЖ

17 апреля

Бавария – Арсенал

Манчестер Сити – Реал



В 1/4 финала ЛЧ Украину будут представлять два футболиста: Александр Зинченко («Арсенал») и Андрей Лунин («Реал»).