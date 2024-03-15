Лига конференций15 марта 2024, 22:32 |
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Кто возьмет Лигу конференций 2023/24? Известно мнение букмекерских контор
Главный фаворит на титул – «Астон Вилла»
15 марта 2024, 22:32 |
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15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций 2023/24.
Букмекерские конторы обновили коэффициенты на потенциального победителя турнира. Главным фаворитом является «Астон Вилла». На триумф «вилланов» можно поставить с коэффициентом 2.60.
Второй претендент на титул – «Фиорентина» (4.00). Топ-3 замыкает «Лилль» (6.00).
Кто выиграет Лигу конференций 2023/24? Мнение букмекеров
- Астон Вилла – 2.60
- Фиорентина – 4.00
- Лилль – 6.00
- Фенербахче – 7.00
- Брюгге – 12.00
- Виктория Пльзень – 22.00
- ПАОК – 23.00
- Олимпиакос – 26.00
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