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Лига конференций
15 марта 2024, 22:32 |
669
0

Кто возьмет Лигу конференций 2023/24? Известно мнение букмекерских контор

Главный фаворит на титул – «Астон Вилла»

15 марта 2024, 22:32 |
669
0
Кто возьмет Лигу конференций 2023/24? Известно мнение букмекерских контор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций 2023/24.

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на потенциального победителя турнира. Главным фаворитом является «Астон Вилла». На триумф «вилланов» можно поставить с коэффициентом 2.60.

Второй претендент на титул – «Фиорентина» (4.00). Топ-3 замыкает «Лилль» (6.00).

Кто выиграет Лигу конференций 2023/24? Мнение букмекеров

  1. Астон Вилла – 2.60
  2. Фиорентина – 4.00
  3. Лилль – 6.00
  4. Фенербахче – 7.00
  5. Брюгге – 12.00
  6. Виктория Пльзень – 22.00
  7. ПАОК – 23.00
  8. Олимпиакос – 26.00

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Виктория Пльзень Астон Вилла Фиорентина Лилль Фенербахче Брюгге ПАОК Олимпиакос Пирей Лига конференций азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
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