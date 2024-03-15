Кто возьмет Лигу конференций 2023/24? Известно мнение букмекерских контор

15 марта состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций 2023/24.

Букмекерские конторы обновили коэффициенты на потенциального победителя турнира. Главным фаворитом является «Астон Вилла». На триумф «вилланов» можно поставить с коэффициентом 2.60.

Второй претендент на титул – «Фиорентина» (4.00). Топ-3 замыкает «Лилль» (6.00).

Кто выиграет Лигу конференций 2023/24? Мнение букмекеров