Клуб Серии А интересуется экс-динамовцем, отказавшимся играть за беларусь

Итальянский футбольный клуб «Болонья» интересуется 24-летним форвардом Ильей Шкуриным.

Шкурин – белорус, который принадлежит московскому цска, но выступает на правах аренды в польской «Стали» Мелец в Экстраклясе.

В 2020 году после фальсификации выборов президента беларуси Шкурин заявил, что отказывается выступать за национальную сборную, пока у власти будет александр лукашенко.

В сезоне 2021/22 игрок выступал в составе киевского «Динамо» на правах аренды из все того же цска. В 10 матчах за «бело-синих» отличился 5 ассистами.

В текущей кампании на его счету 12 голов и 5 голевых передач в 23 матчах чемпионата Польши за «Сталь» Мелец. Такие показатели позволяют ему занимать вторую строчку в бомбардирском списке турнира.

28 января в товарищеском матче «Полесье» – «Сталь» Мелец Шкурин отличился забитым мячом.