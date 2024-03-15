Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-партнер Шевченко и легенда сборной Бразилии пообещал приехать в москву
Другие новости
15 марта 2024, 20:56 |
1704
3

Экс-партнер Шевченко и легенда сборной Бразилии пообещал приехать в москву

Кафу посетит мероприятие на болотах

15 марта 2024, 20:56 |
1704
3
Экс-партнер Шевченко и легенда сборной Бразилии пообещал приехать в москву
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркос Кафу

Бывший футболист «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу посетит мероприятие в россии.

В апреле на болтах состоится торжественное мероприятие, на котором будут вручаться награды в области спорта и букмекерства, где будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.

Бывший одноклубник Андрея Шевченко записал видеообращение и пообещал приехать на это мероприятие.

Ранее сообщалось, что у Кафу есть большие проблемы с финансами и серьезные долги. В прошлом году трехкратному участнику финалов ЧМ даже пришлось продать роскошный особняк в элитном районе Сан-Паулу.

По теме:
Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги
Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле
Дани Алвес вышел на второе место в реестре гвардейцев сборной Бразилии
Маркос Кафу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Футбол | 14 марта 2024, 22:43 1
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана
Отголоски «дела Касьяненко». Одесский тренер вернулся из-за океана

Тренер «Реал Фармы» находился в Канаде

ФОТО. Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи
Футбол | 15 марта 2024, 13:37 4
ФОТО. Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи
ФОТО. Куртуа публично обвинил тренера сборной Бельгии во лжи

Голкипер не играет за национальную команду с лета 2023 года и пропустит Евро-2024

Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Теннис | 14.03.2024, 22:05
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Марта КОСТЮК: «6:0, 3:0 – это, наверное, самый худший счет в мире»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Немножко опустили наших футболистов на землю»
Футбол | 15.03.2024, 19:15
Мирон МАРКЕВИЧ: «Немножко опустили наших футболистов на землю»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Немножко опустили наших футболистов на землю»
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Футбол | 15.03.2024, 00:10
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Триллер в Леверкузене. Байер совершил камбек в ШИКарном матче с Карабахом
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Jeka23
Це ж треба так принизитись?! Він впав в моїх очах із легенди футболу і кумира дитинства до Продажної ш*юхи
Ответить
+1
Bulba_sumkin
Ну вот, этот чел улетает теперь из состава eaFC24( хотя карточка ендгейм, но такими уродами играть не буду
Ответить
0
Serhii P.
Урод
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Испанию. Там ее встретил Зинченко
14.03.2024, 22:35 15
Футбол
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника
14.03.2024, 10:26 4
Бокс
Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля
Настоящий фараон. Мохамед Салах установил бомбардирский рекорд Ливерпуля
15.03.2024, 02:06 3
Футбол
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
Минус Соболенко и Касаткина. Определены четвертьфиналистки в Индиан-Уэллсе
14.03.2024, 06:25 4
Теннис
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
The Ring обновил рейтинг лучших в хевивейте. Какое место в Усика и Фьюри?
14.03.2024, 19:07 3
Бокс
Стало известно, когда Костюк сыграет против Свентек в Индиан-Уэллсе
Стало известно, когда Костюк сыграет против Свентек в Индиан-Уэллсе
15.03.2024, 07:01 2
Теннис
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
Большие сражения грандов. Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов
15.03.2024, 13:15 73
Футбол
ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
ФОТО. Сборная уехала. Ребров и Шевченко дали пресс-конференцию на вокзале
13.03.2024, 22:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем