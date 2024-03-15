Экс-партнер Шевченко и легенда сборной Бразилии пообещал приехать в москву
Кафу посетит мероприятие на болотах
Бывший футболист «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу посетит мероприятие в россии.
В апреле на болтах состоится торжественное мероприятие, на котором будут вручаться награды в области спорта и букмекерства, где будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.
Бывший одноклубник Андрея Шевченко записал видеообращение и пообещал приехать на это мероприятие.
Ранее сообщалось, что у Кафу есть большие проблемы с финансами и серьезные долги. В прошлом году трехкратному участнику финалов ЧМ даже пришлось продать роскошный особняк в элитном районе Сан-Паулу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер «Реал Фармы» находился в Канаде
Голкипер не играет за национальную команду с лета 2023 года и пропустит Евро-2024