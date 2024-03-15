Экс-партнер Шевченко и легенда сборной Бразилии пообещал приехать в москву

Бывший футболист «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу посетит мероприятие в россии.

В апреле на болтах состоится торжественное мероприятие, на котором будут вручаться награды в области спорта и букмекерства, где будут названы лауреаты более чем в 30 номинациях.

Бывший одноклубник Андрея Шевченко записал видеообращение и пообещал приехать на это мероприятие.

Ранее сообщалось, что у Кафу есть большие проблемы с финансами и серьезные долги. В прошлом году трехкратному участнику финалов ЧМ даже пришлось продать роскошный особняк в элитном районе Сан-Паулу.