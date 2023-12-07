Экс-партнер Шевченко по Милану продал особняк, чтобы погасить долги

Двукратный чемпион мира и экс-партнер Андрея Шевченко по «Милану» бразилец Кафу вынужден распродавать свое имущество, чтобы расплатиться с огромными долгами.

На этот раз с молотка ушел роскошный особняк бывшего футболиста в элитном районе Сан-Паулу. На этот шаг Кафу пошел в принудительном порядке из-за долговой ямы, в которой бразилец оказался после завершения игровой карьеры. Экс-футболист в последний момент пытался оспорить данное решение, утверждая, что особняк являлся его основной резиденцией и, согласно законодательству страны, его нельзя было изымать, но его аргументы не были приняты во внимание.

В итоге имение Кафу с шестью спальнями, личным лифтом, бассейном, частным кинотеатром и футбольным полем было продано за 4 миллиона фунтов стерлингов. Примечательно, что это уже не первый подобный случай с экс-футболистом – ранее у него уже конфисковали через суд пять объектов недвижимости. И, судя по всему, будут продолжать изымать, пока он не объявит себя банкротом.

Как утверждает сам Кафу, в неприглядной ситуации он оказался после того, как решил помочь одному неназванному бизнесмену в Сан-Паулу. «Я доверил ему свою репутацию, одолжил ему некоторые вещи, и в итоге это привело к долгу, который накапливается как снежный шар», – отметил бразилец.